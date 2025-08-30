https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038453681.html
В Хмельницкой области прогремели новые взрывы
Взрывы повторно прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
украина
владимир путин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы повторно прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24 канал". По состоянию на 05.40 мск в Хмельницкой области звучит сигнал воздушной тревоги. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия наносит удары по военным объектам, а не по жилым кварталам на Украине.
