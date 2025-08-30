Рейтинг@Mail.ru
В Луцке прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 30.08.2025
В Луцке прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Луцке Волынской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Луцке Волынской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Луцк - снова взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Волынской области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Луцке Волынской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
"Луцк - снова взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Волынской области Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве, Днепропетровске и Запорожье прогремели новые взрывы
