https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038449144.html
В Луцке прогремели взрывы
В Луцке прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025
В Луцке прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Луцке Волынской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T04:24:00+03:00
2025-08-30T04:24:00+03:00
2025-08-30T04:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
волынская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Луцке Волынской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "Луцк - снова взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Волынской области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038448879.html
волынская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волынская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волынская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Луцке прогремели взрывы
В Луцке на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы