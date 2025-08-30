https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038443001.html
В Киеве и Житомире прогремели взрывы
В Киеве и Житомире прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025
В Киеве и Житомире прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, его пригороде и Житомире на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, его пригороде и Житомире на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, Киевской и Житомирской областях звучит воздушная тревога. "Киев - взрывы; Житомир - взрывы; пригород Киева - взрывы", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Киеве и Житомире прогремели взрывы
