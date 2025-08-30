https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038433350.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, Броварах в Киевской области, а также в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, Броварах в Киевской области, а также в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога. "Киев, Бровары - взрывы; Сумы, район - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
