https://ria.ru/20250830/vzryvy-2038433350.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 30.08.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве, Броварах в Киевской области, а также в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T00:52:00+03:00

2025-08-30T00:52:00+03:00

2025-08-30T00:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

бровары

сумы

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006750534_0:266:1927:1350_1920x0_80_0_0_3fb71134c0443956573162ef7f08b862.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, Броварах в Киевской области, а также в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога. "Киев, Бровары - взрывы; Сумы, район - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20250830/vzryv-2038431419.html

киев

бровары

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, бровары, сумы, вооруженные силы рф