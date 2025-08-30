https://ria.ru/20250830/vzryv-2038462741.html
В Киеве в четвертый раз за ночь прогремели взрывы
2025-08-30T04:49:00+03:00
2025-08-30T04:49:00+03:00
2025-08-30T08:39:00+03:00
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН."Киев — очень мощные взрывы", — говорится в его Telegram-канале.Это уже четвертая серия взрывов, прогремевшая в украинской столице с начала ночи.Также их слышали в пригороде Киева, Днепропетровске, Павлограде, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Староконстантинове, Житомире и подконтрольном ВСУ Запорожье.В ответ на атаки противника российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
