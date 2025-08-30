https://ria.ru/20250830/vyzov-2038397505.html

Догнать и перегнать Россию: Америке брошен новый вызов

США завидуют России как мировому лидеру и в части обладания крупнейшим в мире ледокольным флотом, и в части умения строить в том числе атомные ледоколы. У нашей

США завидуют России как мировому лидеру и в части обладания крупнейшим в мире ледокольным флотом, и в части умения строить в том числе атомные ледоколы. У нашей страны единственной в мире есть такие ледоколы.Долгие годы Вашингтон это не беспокоило, однако в текущей геополитической обстановке и с ростом значимости любых альтернативных торговых маршрутов, в том числе Северного морского пути, США решили догнать Россию. Еще одна из возможных причин интереса к ледоколам — военная составляющая и будущий передел Арктики.При этом американцы сильно отстали от нас по всем параметрам: у них фактически нет ни такого флота, ни навыков для производства ледоколов. Они просто не умеют это делать.У России самый мощный ледокольный флот в мире, который состоит из 46 ледоколов, включая восемь атомных. У США всего один рабочий ледокол из двух имеющихся, и тот аж 1976 года рождения. Это ледокол Polar Star. Второй такой же уже пять лет находится не в рабочем состоянии после пожара, его до сих пор не восстановили, и большой вопрос, будет ли этим кто-то заниматься.И вот Штаты решили, что этому нужно положить конец и что им надо не просто догнать, а серьезно перегнать Россию в данной сфере. В прошлом году было заявлено о плане спустить на воду целых 70-90 ледоколов в ближайшие 10-15 лет, то есть до 2035-2040 годов. Это почти вдвое больше нынешнего ледокольного флота России.Понятно, что в одиночку Вашингтон на это не способен, поэтому он заручился поддержкой своих союзников — Канады и Финляндии. Летом 2024 года США подписали с обеими странами специальный пакт ICE, цель которого — ликвидировать отставание от России по количеству и качеству ледоколов. А в августе 2025 года на финской верфи заложен ледокол Polar Max, строительство которого закончится в канадском Квебеке. Это первый ледокол в истории Финляндии, который будет поставлен в Северную Америку.Верфь в Хельсинки с 2014 года принадлежала России и строила суда снабжения и ледоколы именно для нашей страны. Но в 2019 году европейские санкции перекрыли нам доступ к заводу. И России пришлось передать его офшору на Кипре, вероятно, с надеждой вернуть верфь позже. Однако в 2023 году финский завод неожиданно перешел в руки канадской судостроительной компании Davie. И теперь она помогает США обогнать Россию.У Канады и Финляндии куда меньше ледоколов, чем у России, но они хотя бы умеют проектировать и строить арктические суда — в отличие от Штатов. Так, у Канады в наличии флот из 17 ледоколов, но многим требуется ремонт, а выполнять рабочие задачи может около трети. У Финляндии имеется, по разным оценкам, от восьми до 11 ледоколов.Но выбор помощников у США изначально был небольшой — не просить же помощи у России или Китая в этом деле. А КНР в последнее время и здесь преуспела: с полного нуля научилась делать собственные ледоколы. До 1993 года у Пекина их вообще не было, но он купил грузовое судно ледового класса у Украины, построенное на Херсонском судостроительном заводе, переоборудовал его, переименовал в "Сюэлун-1" — и превратился в страну с ледокольным флотом.В отличие от США, Китай все это время активно учился и создавал свои технологии, чтобы в 2019-м ввести в эксплуатацию уже собственно китайский ледокол "Сюэлун-2". КНР построила его за три года — это очень быстро. А в прошлом году китайцы закончили строить и ввели в эксплуатацию ледокол уже нового поколения — крупное полярное исследовательское судно Tan Sup Sam Hao. Оно было построено всего за два года. Для понимания: Финляндия с Канадой собираются построить ледокол за целых пять лет, и еще неясно, смогут ли они соблюсти эти сроки на практике. Успехи Китая в деле ледоколостроительства, конечно, тоже прибавили нервозности и беспокойства Вашингтону. Пекину пророчат выход на путь создания атомного флота, как у России.При этом причина столь сильного отставания США от России довольно банальна. Вашингтону просто незачем было развиваться в этом направлении. Для торговли у них есть Панамский канал, где никакие ледоколы не нужны. Все торговые пути для Соединенных Штатов и доллара открыты, они их так или иначе контролируют либо могут на них влиять. Для охраны границ ледоколы им тоже не нужны. Да и в целом в США куда более мягкие климатические условия.Другое дело — Россия, которой исторически и географически нужны были ледоколы для развития Севера. Без ледокольного сопровождения порой невозможно добраться до отдаленных уголков страны. Ледоколы нужны, чтобы доставлять грузы, продукты, медикаменты и прочие жизненно необходимые товары. Ледоколы помогают добраться до Мурманска, Норильска, Воркуты — а это крупные города России, где живут по 100-300 тысяч человек. Для сравнения: на Аляске живет меньше миллиона человек, а логистика доставки товаров туда относительно доступна и без ледоколов.России ледоколы нужны также для вывоза полезных ископаемых, нефти, газа, угля, никеля, меди и т. д. Без имеющегося опыта в строительстве и эксплуатации судов ледового класса Россия не смогла бы развивать такой грандиозный проект, как Северный морской путь. Навигация по нему из-за ледовой обстановки ограничена по времени, и без помощи ледоколов большинство судов просто не могут пройти по акватории. Они сопровождают суда, а также прокладывают каналы во льду, чтобы проходил целый караван судов, при необходимости берут суда на буксир.Развитие Севморпути началось еще в советское время, в 70-е годы, с появлением первого атомного ледокола "Арктика". По данным на май 2024-го, теперь в акватории Севморпути работают десять ледоколов, семь из которых атомные. До 2030 года предстоит построить еще девять ледоколов, включая флагман арктического флота — атомный ледокол "Россия", строительство которого ведется в Приморском крае на судоверфи "Звезда". В планах к 2035 году, чтобы по этому пути ходил 21 атомный ледокол.Сейчас у нас строятся атомные ледоколы проекта 22220 "Чукотка" и "Ленинград", в ноябре 2025-го будет заложен атомоход "Сталинград". Первый атомный ледокол проекта "Лидер" должен быть введен в эксплуатацию к 2027 году.Северный морской путь — это альтернативный проект доставки российских грузов, подконтрольный только нашей стране. Этот торговый канал не могут остановить никакая геополитика, никакие морские пираты или санкции. В этом плане ледоколы обеспечивают среди прочего энергетическую и торговую безопасность России.Ледоколы важны в том числе для снабжения военных баз в арктической местности, поэтому наличие ледокольного флота — это вопрос национальной безопасности России, имеющей огромные территории в Арктическом регионе.

