При атаке ВСУ в Краснодаре получили повреждения более 20 окон в домах
При атаке ВСУ в Краснодаре получили повреждения более 20 окон в домах - РИА Новости, 30.08.2025
При атаке ВСУ в Краснодаре получили повреждения более 20 окон в домах
Более 20 окон повреждены в домах в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 20 окон повреждены в домах в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. "Из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре в домах возле НПЗ повреждены 24 окна", - говорится в сообщении. Как сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram-канале, пострадавшим окажут всю необходимую помощь в короткие сроки.
