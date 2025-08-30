https://ria.ru/20250830/vsu-2038484113.html
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ в районе Серебрянки в ДНР, сообщило министерство... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:04:00+03:00
2025-08-30T12:04:00+03:00
2025-08-30T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ в районе Серебрянки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "В ходе контроля ближнего тыла противника в районе н.п. Серебрянка операторами БПЛА "Южной" группировки войск было зафиксировано движение роботизированной платформы снабжения ВСУ. Проследив за ней по маршруту движения, разведчики обнаружили замаскированную огневую позицию вражеского 120-мм миномета. Мощным артиллерийским налетом миномет противника был уничтожен, а роботизированная платформа была поражена точным попаданием ударного БПЛА", - сообщили в ведомстве. Минобороны добавило, что подразделения БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки территории, занимаемой противником, выявляя и уничтожая объекты военной инфраструктуры, что значительно влияет на способность передовых подразделений противника к ведению обороны и обеспечивает штурмовым подразделениям успешное продвижение вперед.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ
ВС РФ уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ