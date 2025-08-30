Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 30.08.2025
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ в районе Серебрянки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "В ходе контроля ближнего тыла противника в районе н.п. Серебрянка операторами БПЛА "Южной" группировки войск было зафиксировано движение роботизированной платформы снабжения ВСУ. Проследив за ней по маршруту движения, разведчики обнаружили замаскированную огневую позицию вражеского 120-мм миномета. Мощным артиллерийским налетом миномет противника был уничтожен, а роботизированная платформа была поражена точным попаданием ударного БПЛА", - сообщили в ведомстве. Минобороны добавило, что подразделения БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки территории, занимаемой противником, выявляя и уничтожая объекты военной инфраструктуры, что значительно влияет на способность передовых подразделений противника к ведению обороны и обеспечивает штурмовым подразделениям успешное продвижение вперед.
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ в районе Серебрянки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"В ходе контроля ближнего тыла противника в районе н.п. Серебрянка операторами БПЛА "Южной" группировки войск было зафиксировано движение роботизированной платформы снабжения ВСУ. Проследив за ней по маршруту движения, разведчики обнаружили замаскированную огневую позицию вражеского 120-мм миномета. Мощным артиллерийским налетом миномет противника был уничтожен, а роботизированная платформа была поражена точным попаданием ударного БПЛА", - сообщили в ведомстве.
Минобороны добавило, что подразделения БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки территории, занимаемой противником, выявляя и уничтожая объекты военной инфраструктуры, что значительно влияет на способность передовых подразделений противника к ведению обороны и обеспечивает штурмовым подразделениям успешное продвижение вперед.
