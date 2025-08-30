https://ria.ru/20250830/vsu-2038484113.html

ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ

ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ

30.08.2025

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ в районе Серебрянки в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "В ходе контроля ближнего тыла противника в районе н.п. Серебрянка операторами БПЛА "Южной" группировки войск было зафиксировано движение роботизированной платформы снабжения ВСУ. Проследив за ней по маршруту движения, разведчики обнаружили замаскированную огневую позицию вражеского 120-мм миномета. Мощным артиллерийским налетом миномет противника был уничтожен, а роботизированная платформа была поражена точным попаданием ударного БПЛА", - сообщили в ведомстве. Минобороны добавило, что подразделения БПЛА и артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки территории, занимаемой противником, выявляя и уничтожая объекты военной инфраструктуры, что значительно влияет на способность передовых подразделений противника к ведению обороны и обеспечивает штурмовым подразделениям успешное продвижение вперед.

