Силовики: ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке

Силовики: ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке - РИА Новости, 30.08.2025

Силовики: ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ не дают восполнить потери 47-й отдельной механизированной бригаде и перебрасывают ее подразделения с теткинского направления к Юнаковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "С целью недопущения утраты Юнаковки в район перебрасываются подразделения 47-й отдельной механизированной бригады с теткинского направления. В очередной раз подразделения 47-й бригады вместо восстановления используют в качестве "пожарной команды", - сказал собеседник агентства.

