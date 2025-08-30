https://ria.ru/20250830/vsu-2038455941.html
Силовики: ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке
Силовики: ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке - РИА Новости, 30.08.2025
Силовики: ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке
ВСУ не дают восполнить потери 47-й отдельной механизированной бригаде и перебрасывают ее подразделения с теткинского направления к Юнаковке в Сумской области,... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:38:00+03:00
2025-08-30T06:38:00+03:00
2025-08-30T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5c9a09c7c8d7438991c7d708cc87dc4.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВСУ не дают восполнить потери 47-й отдельной механизированной бригаде и перебрасывают ее подразделения с теткинского направления к Юнаковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "С целью недопущения утраты Юнаковки в район перебрасываются подразделения 47-й отдельной механизированной бригады с теткинского направления. В очередной раз подразделения 47-й бригады вместо восстановления используют в качестве "пожарной команды", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250830/naemniki-2038447350.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_178444f1096a421bda6c3f17ac25e4cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Силовики: ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке
ВСУ перебрасывают не восполнившую потери 47-й бригаду к Юнаковке