https://ria.ru/20250830/vsu-2038449273.html

ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России

ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России - РИА Новости, 30.08.2025

ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России

Штурмовики группировки "Восток", освободив населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, не дали закрепиться боевикам ВСУ, среди которых началась... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T04:31:00+03:00

2025-08-30T04:31:00+03:00

2025-08-30T08:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038461337_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2ecb481f80adf9dff0cce6a0c3cbd8a.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Штурмовики группировки "Восток", освободив населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, не дали закрепиться боевикам ВСУ, среди которых началась паника, сообщил РИА Новости штурмовик 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Алмаз". "Крайняя боевая задача, вот освобождение населенного пункта Запорожское (Днепропетровская область - ред.). Населенный пункт - он сам маленький. Заходили с Новогеоргиевки, после освобождения. Взяли (Запорожское - ред.) уже быстрее. Потому что они (ВСУ - ред.) уже отступали, и тем самым, пока они еще не закрепились, пока они в панике, следом сразу же зашли. Чтобы закрепиться, это надо время. А тут вот раз - и сразу начали (штурм - ред.), не дали им передышки. Скорее всего, это было бегство, потому что они не рассчитывали, что так быстро все будет", - рассказал "Алмаз" По его словам, большую помощь штурмовикам оказывают расчеты БПЛА, которые прикрывают продвижение продвижение штурмовых групп, а также круглосуточно ведут наблюдение за линией боевого соприкосновения и предупреждают бойцов о любой попытке перемещения противника. Оборонное ведомство России 25 августа сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250828/okruzhenie-2038000750.html

днепропетровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденный населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области Штурмовики группировки "Восток" освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, не дав закрепиться боевикам ВСУ, среди которых началась паника, сообщил РИА Новости штурмовик 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Алмаз". 2025-08-30T04:31 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины