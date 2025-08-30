Рейтинг@Mail.ru
ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 30.08.2025 (обновлено: 08:34 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/vsu-2038449273.html
ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России
ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России - РИА Новости, 30.08.2025
ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России
Штурмовики группировки "Восток", освободив населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, не дали закрепиться боевикам ВСУ, среди которых началась... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T04:31:00+03:00
2025-08-30T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038461337_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2ecb481f80adf9dff0cce6a0c3cbd8a.jpg
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Штурмовики группировки "Восток", освободив населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, не дали закрепиться боевикам ВСУ, среди которых началась паника, сообщил РИА Новости штурмовик 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Алмаз". "Крайняя боевая задача, вот освобождение населенного пункта Запорожское (Днепропетровская область - ред.). Населенный пункт - он сам маленький. Заходили с Новогеоргиевки, после освобождения. Взяли (Запорожское - ред.) уже быстрее. Потому что они (ВСУ - ред.) уже отступали, и тем самым, пока они еще не закрепились, пока они в панике, следом сразу же зашли. Чтобы закрепиться, это надо время. А тут вот раз - и сразу начали (штурм - ред.), не дали им передышки. Скорее всего, это было бегство, потому что они не рассчитывали, что так быстро все будет", - рассказал "Алмаз" По его словам, большую помощь штурмовикам оказывают расчеты БПЛА, которые прикрывают продвижение продвижение штурмовых групп, а также круглосуточно ведут наблюдение за линией боевого соприкосновения и предупреждают бойцов о любой попытке перемещения противника. Оборонное ведомство России 25 августа сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250828/okruzhenie-2038000750.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобожденный населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области
Штурмовики группировки "Восток" освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, не дав закрепиться боевикам ВСУ, среди которых началась паника, сообщил РИА Новости штурмовик 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Алмаз".
2025-08-30T04:31
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038461337_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb0534ba8b54a771a7dd106b6273b13c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ покидали Запорожское в панике, рассказал штурмовик ВС России

ВСУ покидали Запорожское в панике

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Штурмовики группировки "Восток", освободив населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, не дали закрепиться боевикам ВСУ, среди которых началась паника, сообщил РИА Новости штурмовик 57-й бригады группировки "Восток" с позывным "Алмаз".
"Крайняя боевая задача, вот освобождение населенного пункта Запорожское (Днепропетровская область - ред.). Населенный пункт - он сам маленький. Заходили с Новогеоргиевки, после освобождения. Взяли (Запорожское - ред.) уже быстрее. Потому что они (ВСУ - ред.) уже отступали, и тем самым, пока они еще не закрепились, пока они в панике, следом сразу же зашли. Чтобы закрепиться, это надо время. А тут вот раз - и сразу начали (штурм - ред.), не дали им передышки. Скорее всего, это было бегство, потому что они не рассчитывали, что так быстро все будет", - рассказал "Алмаз"
По его словам, большую помощь штурмовикам оказывают расчеты БПЛА, которые прикрывают продвижение продвижение штурмовых групп, а также круглосуточно ведут наблюдение за линией боевого соприкосновения и предупреждают бойцов о любой попытке перемещения противника.
Оборонное ведомство России 25 августа сообщало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец
28 августа, 06:47
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала