ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 30.08.2025 (обновлено: 12:31 30.08.2025)
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 30.08.2025
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Червоный Яр, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств", - в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Работа самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Червоный Яр, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств", - в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
