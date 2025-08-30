https://ria.ru/20250830/vsu--2038488494.html
ВСУ потеряли более 80 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 боевиков ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Червоный Яр, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и два склада материальных средств", - в сообщении российского военного ведомства.
