ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 30.08.2025 (обновлено: 12:26 30.08.2025)
ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, противник потерял до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах Красноармейска, Димитрова, Родинского и Удачного в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, противник потерял до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Заголовок открываемого материала