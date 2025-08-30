https://ria.ru/20250830/vsu--2038487304.html

ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 30.08.2025

ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, противник потерял до 405... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в районах четырёх населенных пунктов в ДНР, противник потерял до 405 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение украинским формированиям было нанесено в районах Красноармейска, Димитрова, Родинского и Удачного в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.

россия

донецкая народная республика

красноармейск

2025

Новости

