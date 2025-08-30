https://ria.ru/20250830/vsu--2038487052.html
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.08.2025
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Востока" за сутки
30.08.2025

Украинские войска потеряли за сутки свыше 250 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Восток", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 250 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Восток", сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области."Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
