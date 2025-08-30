Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 30.08.2025 (обновлено: 12:44 30.08.2025)
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 250 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Восток", сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области."Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 250 военнослужащих, две бронемашины в зоне действия группировки "Восток", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Маломихайловка, Вороное и Сосновка Днепропетровской области.
"Противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
