В Волгограде потушили пожар на вещевом рынке

Крупный пожар на вещевом рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 30.08.2025

ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Крупный пожар на вещевом рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до 3 тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания, в 17.26 была объявлена ликвидация открытого горения. "21.54 - полная ликвидация пожара", - сообщили в ГУ МЧС.

