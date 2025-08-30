https://ria.ru/20250830/volgograd-2038588100.html
В Волгограде потушили пожар на вещевом рынке
В Волгограде потушили пожар на вещевом рынке - РИА Новости, 30.08.2025
В Волгограде потушили пожар на вещевом рынке
Крупный пожар на вещевом рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 30.08.2025
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Крупный пожар на вещевом рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до 3 тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания, в 17.26 была объявлена ликвидация открытого горения. "21.54 - полная ликвидация пожара", - сообщили в ГУ МЧС.
