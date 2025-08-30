Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде потушили пожар на вещевом рынке
22:10 30.08.2025
В Волгограде потушили пожар на вещевом рынке
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Крупный пожар на вещевом рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до 3 тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания, в 17.26 была объявлена ликвидация открытого горения. "21.54 - полная ликвидация пожара", - сообщили в ГУ МЧС.
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат пожар на рынке в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Крупный пожар на вещевом рынке в Волгограде полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда сообщали РИА Новости, что в субботу возник пожар на рынке в Тракторозаводском районе города. По данным мэрии, загорелись торговые павильоны. Как ранее сообщало МЧС РФ, площадь пожара выросла до 3 тысяч квадратных метров, около 12.00 мск МЧС РФ заявило о локализации возгорания, в 17.26 была объявлена ликвидация открытого горения.
"21.54 - полная ликвидация пожара", - сообщили в ГУ МЧС.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Ростовской области потушили ландшафтный пожар
Вчера, 21:22
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
