Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери

Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери - РИА Новости, 30.08.2025

Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери

Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве его подруги и ее взрослой дочери, которая неожиданно пришла проведать мать, сообщает в субботу пресс-служба РИА Новости, 30.08.2025

ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве его подруги и ее взрослой дочери, которая неожиданно пришла проведать мать, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области. Согласно сообщению, 25 августа в квартире в Кировском районе Волгограда были обнаружены тела двух женщин - матери и дочери. Подозреваемый в их убийстве был задержан спустя четыре дня в шалаше на берегу Волги в Советском районе города. По данным следствия, 23 августа мужчина распивал спиртное в гостях у своей подруги, между ними возникла ссора и он стал избивать женщину ногами, а потом взял табурет и ударил им по лицу. Женщина умерла на месте. На следующее утро к погибшей пришла дочь и начала открывать дверь своими ключами, уточнили в ведомстве. "Услышав звуки в замочной скважине, мужчина взял кухонный нож и подошел к входной двери. Как только дверь открылась, подозреваемый схватил женщину за плечо, после чего, повалив ее на пол, нанес ножом один удар в бок женщины. От полученного ранения женщина также скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении СК. После этого, по данным следствия, подозреваемый собрал свои вещи и ушел. Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, свою вину он признал.

