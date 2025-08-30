Рейтинг@Mail.ru
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/volgograd-2038539931.html
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери - РИА Новости, 30.08.2025
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве его подруги и ее взрослой дочери, которая неожиданно пришла проведать мать, сообщает в субботу пресс-служба РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:57:00+03:00
2025-08-30T16:57:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве его подруги и ее взрослой дочери, которая неожиданно пришла проведать мать, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области. Согласно сообщению, 25 августа в квартире в Кировском районе Волгограда были обнаружены тела двух женщин - матери и дочери. Подозреваемый в их убийстве был задержан спустя четыре дня в шалаше на берегу Волги в Советском районе города. По данным следствия, 23 августа мужчина распивал спиртное в гостях у своей подруги, между ними возникла ссора и он стал избивать женщину ногами, а потом взял табурет и ударил им по лицу. Женщина умерла на месте. На следующее утро к погибшей пришла дочь и начала открывать дверь своими ключами, уточнили в ведомстве. "Услышав звуки в замочной скважине, мужчина взял кухонный нож и подошел к входной двери. Как только дверь открылась, подозреваемый схватил женщину за плечо, после чего, повалив ее на пол, нанес ножом один удар в бок женщины. От полученного ранения женщина также скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении СК. После этого, по данным следствия, подозреваемый собрал свои вещи и ушел. Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, свою вину он признал.
https://ria.ru/20250830/vor-2038478793.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве подруги и ее дочери

Полиция задержала волгоградца по подозрению в убийстве подруги и ее дочери

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Жителя Волгограда задержали по подозрению в убийстве его подруги и ее взрослой дочери, которая неожиданно пришла проведать мать, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК России по Волгоградской области.
Согласно сообщению, 25 августа в квартире в Кировском районе Волгограда были обнаружены тела двух женщин - матери и дочери. Подозреваемый в их убийстве был задержан спустя четыре дня в шалаше на берегу Волги в Советском районе города.
По данным следствия, 23 августа мужчина распивал спиртное в гостях у своей подруги, между ними возникла ссора и он стал избивать женщину ногами, а потом взял табурет и ударил им по лицу. Женщина умерла на месте. На следующее утро к погибшей пришла дочь и начала открывать дверь своими ключами, уточнили в ведомстве.
"Услышав звуки в замочной скважине, мужчина взял кухонный нож и подошел к входной двери. Как только дверь открылась, подозреваемый схватил женщину за плечо, после чего, повалив ее на пол, нанес ножом один удар в бок женщины. От полученного ранения женщина также скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.
После этого, по данным следствия, подозреваемый собрал свои вещи и ушел.
Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, свою вину он признал.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Москве задержали вора криптовалюты на 21,4 миллиона рублей
Вчера, 11:21
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала