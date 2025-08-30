Рейтинг@Mail.ru
16:42 30.08.2025 (обновлено: 17:06 30.08.2025)
Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.'Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность, а впустив в Венгрию украинскую мафию, мы бы разрушили общественную безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.Министр подчеркнул, что Будапешт не позволит открыть переговорные главы о евроинтеграции Украины.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
'Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность, а впустив в Венгрию украинскую мафию, мы бы разрушили общественную безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.
Министр подчеркнул, что Будапешт не позволит открыть переговорные главы о евроинтеграции Украины.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Bloomberg: ЕС все больше недоволен позицией Венгрии по России и Украине
Вчера, 14:33
 
