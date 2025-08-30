https://ria.ru/20250830/vengriya-2038537871.html
Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины
Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины - РИА Новости, 30.08.2025
Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины
Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:42:00+03:00
2025-08-30T16:42:00+03:00
2025-08-30T17:06:00+03:00
в мире
венгрия
украина
евросоюз
петер сийярто
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.'Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность, а впустив в Венгрию украинскую мафию, мы бы разрушили общественную безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.Министр подчеркнул, что Будапешт не позволит открыть переговорные главы о евроинтеграции Украины.
https://ria.ru/20250830/vengriya-2038511097.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, евросоюз, петер сийярто, будапешт
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Петер Сийярто, Будапешт
Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины
Сийярто: Венгрия все еще не поддерживает ускоренное членство Украины в ЕС