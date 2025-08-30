https://ria.ru/20250830/vengriya-2038537871.html

Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины

Венгрия продолжает выступать против ускоренной евроинтеграции Украины

БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренное членство Украины в Евросоюзе, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.'Мы не позволим, чтобы Украину впихнули в ЕС, потому что это бы разрушило венгерское сельское хозяйство и пищевую безопасность, а впустив в Венгрию украинскую мафию, мы бы разрушили общественную безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вёл телеканал М1.Министр подчеркнул, что Будапешт не позволит открыть переговорные главы о евроинтеграции Украины.

