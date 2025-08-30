https://ria.ru/20250830/vengriya-2038511097.html

Bloomberg: ЕС все больше недоволен позицией Венгрии по России и Украине

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Позиция властей Венгрии по украинскому конфликту и вопросам, связанным с Россией, вызывает все большее недовольство у членов Европейского союза, такое мнение выразило агентство Блумберг. Агентство уточняет, что Венгрия выступала против "инициатив по Украине", начиная от распределения средств блока до принятия Украины в ЕС. По словам агентства, это приводит к "напряженным дипломатическим спорам и переговорам" с целью склонить ее на свою сторону по таким вопросам, как возобновление санкций в отношении России. "Государства-члены (ЕС - ред.) выразили усиливающуюся нетерпеливость и раздражение действиями Будапешта", - добавляет Блумберг. Агентство также напоминает о заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сделанное в пятницу, в котором она называет неоправданным блокирование Венгрией 6,6 миллиарда евро в Европейском фонде мира, которые могли бы пойти на закупки оружия для Киева у США. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что одним из главных успехов Венгрии за последние 15 лет является то, что она смогла, будучи членом ЕС и НАТО, сохранить взаимоуважительные отношения с крупнейшими игроками мировой политики, то есть Россией, США и Китаем, несмотря на некомпетентность европейских руководителей, которые изолировали ЕС от них. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны.

