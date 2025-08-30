https://ria.ru/20250830/venesuela-2038444152.html

Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США

Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США

МЕХИКО, 30 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы выразили благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за заявление в связи с передвижением военных кораблей США в Карибском море, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль. "От имени президента Николаса Мадуро благодарим за твердое заявление представителя МИД России Марии Захаровой в отношении недавней мобилизации военных кораблей США в Карибском море. Присутствие ядерных подводных лодок у наших берегов представляет неприемлемую угрозу для суверенитета Венесуэлы и для мира в нашем регионе", - написал министр в своем Telegram-канале. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Министр Хиль подчеркнул, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, свободной от вмешательств и конфликтов, а международная солидарность является ключом к стабильному и процветающему будущему народов региона. "Венесуэла имеет неотъемлемое право самостоятельно определять свое будущее без внешнего давления. Мы ценим поддержку России, которая подтверждает приверженность защите наших суверенных принципов и нашей территориальной целостности", - подчеркнул глава венесуэльского МИД. Ранее президент Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.

