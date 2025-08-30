Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/venesuela-2038444152.html
Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США
Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США - РИА Новости, 30.08.2025
Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США
Власти Венесуэлы выразили благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за заявление в связи с передвижением военных кораблей США в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T02:46:00+03:00
2025-08-30T02:46:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
сша
мария захарова
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52917/80/529178098_0:131:1377:906_1920x0_80_0_0_295b1e286ebfa2e0a918803b3ef85855.jpg
МЕХИКО, 30 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы выразили благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за заявление в связи с передвижением военных кораблей США в Карибском море, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль. "От имени президента Николаса Мадуро благодарим за твердое заявление представителя МИД России Марии Захаровой в отношении недавней мобилизации военных кораблей США в Карибском море. Присутствие ядерных подводных лодок у наших берегов представляет неприемлемую угрозу для суверенитета Венесуэлы и для мира в нашем регионе", - написал министр в своем Telegram-канале. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Министр Хиль подчеркнул, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, свободной от вмешательств и конфликтов, а международная солидарность является ключом к стабильному и процветающему будущему народов региона. "Венесуэла имеет неотъемлемое право самостоятельно определять свое будущее без внешнего давления. Мы ценим поддержку России, которая подтверждает приверженность защите наших суверенных принципов и нашей территориальной целостности", - подчеркнул глава венесуэльского МИД. Ранее президент Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
https://ria.ru/20250829/ssha-2038427097.html
https://ria.ru/20250828/maduro-2037988603.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52917/80/529178098_0:2:1377:1035_1920x0_80_0_0_f189180dff9367b3299ef0355f3a0f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, сша, мария захарова, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Россия, США, Мария Захарова, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку перед угрозами США

Власти Венесуэлы поблагодарили Захарову за поддержку перед угрозами США

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкВенесуэла
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 30 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы выразили благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за заявление в связи с передвижением военных кораблей США в Карибском море, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль.
"От имени президента Николаса Мадуро благодарим за твердое заявление представителя МИД России Марии Захаровой в отношении недавней мобилизации военных кораблей США в Карибском море. Присутствие ядерных подводных лодок у наших берегов представляет неприемлемую угрозу для суверенитета Венесуэлы и для мира в нашем регионе", - написал министр в своем Telegram-канале.
Подъем флага на корабле США - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Венесуэле прокомментировали действия США в Карибском море
Вчера, 23:16
Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента Николаса Мадуро. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку, на борту которых, предположительно, находятся 4 тысячи морпехов. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Министр Хиль подчеркнул, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, свободной от вмешательств и конфликтов, а международная солидарность является ключом к стабильному и процветающему будущему народов региона.
"Венесуэла имеет неотъемлемое право самостоятельно определять свое будущее без внешнего давления. Мы ценим поддержку России, которая подтверждает приверженность защите наших суверенных принципов и нашей территориальной целостности", - подчеркнул глава венесуэльского МИД.
Ранее президент Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства объяснил масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, согласно его позиции, проводится как ответ на агрессивную риторику США.
На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Мадуро заявил, что мир проявляет впечатляющую солидарность с Венесуэлой
28 августа, 02:41
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАМария ЗахароваНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала