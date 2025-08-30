https://ria.ru/20250830/uljanov-2038432912.html

Ульянов призвал "евротройку" отозвать уведомление о санкциях против Ирана

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал "евротройку" (Германию, Францию и Великобританию) отозвать уведомление председателя Совбеза ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. В четверг министры иностранных дел "евротройки" в совместном заявлении сообщили, что уведомили СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана в течение 30 дней (так называемый "снэпбек"). "Судя по всему, активация механизма "снэпбек" вызвала дискомфорт у ряда государств. Лучший выход из этой ситуации для "евротройки" - отозвать вчерашнее уведомление председателя Совбеза ООН о неуместной и неоправданной попытке восстановить в отношении Ирана санкции, снятые Совбезом ООН десять лет назад", - написал Ульянов на странице в соцсети X. На прошлой неделе Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм "снэпбек", предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

