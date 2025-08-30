Рейтинг@Mail.ru
Ульянов призвал "евротройку" отозвать уведомление о санкциях против Ирана
00:47 30.08.2025
Ульянов призвал "евротройку" отозвать уведомление о санкциях против Ирана
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал "евротройку" (Германию, Францию и Великобританию) отозвать уведомление председателя Совбеза ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. В четверг министры иностранных дел "евротройки" в совместном заявлении сообщили, что уведомили СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана в течение 30 дней (так называемый "снэпбек"). "Судя по всему, активация механизма "снэпбек" вызвала дискомфорт у ряда государств. Лучший выход из этой ситуации для "евротройки" - отозвать вчерашнее уведомление председателя Совбеза ООН о неуместной и неоправданной попытке восстановить в отношении Ирана санкции, снятые Совбезом ООН десять лет назад", - написал Ульянов на странице в соцсети X. На прошлой неделе Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм "снэпбек", предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал "евротройку" (Германию, Францию и Великобританию) отозвать уведомление председателя Совбеза ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана.
В четверг министры иностранных дел "евротройки" в совместном заявлении сообщили, что уведомили СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана в течение 30 дней (так называемый "снэпбек").
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Иран открыт к переговоров по СВПД, заявил постпред страны в ООН
Вчера, 19:22
"Судя по всему, активация механизма "снэпбек" вызвала дискомфорт у ряда государств. Лучший выход из этой ситуации для "евротройки" - отозвать вчерашнее уведомление председателя Совбеза ООН о неуместной и неоправданной попытке восстановить в отношении Ирана санкции, снятые Совбезом ООН десять лет назад", - написал Ульянов на странице в соцсети X.
На прошлой неделе Ульянов заявил, что потенциальные попытки Франции, Великобритании и Германии восстановить экономические санкции против Ирана через механизм "снэпбек", предусмотренный резолюцией СБ ООН 2231, будут противоречить международному праву, поскольку они сами не выполняют его требований.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран заявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Ульянов заявил о праве Ирана на мирное использование ядерной энергии
28 июля, 15:36
 
