Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде на Дальнем Востоке на следующей неделе - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/tsiklon-2038443128.html
Синоптики рассказали о погоде на Дальнем Востоке на следующей неделе
Синоптики рассказали о погоде на Дальнем Востоке на следующей неделе - РИА Новости, 30.08.2025
Синоптики рассказали о погоде на Дальнем Востоке на следующей неделе
Циклон вызовет дожди и сильный ветер в регионах Дальнего Востока на следующей неделе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T02:33:00+03:00
2025-08-30T02:33:00+03:00
россия
охотское море
камчатка
марина макарова
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305893_0:102:2613:1572_1920x0_80_0_0_5d94c306a8feb9077314c9e76fe78e98.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Циклон вызовет дожди и сильный ветер в регионах Дальнего Востока на следующей неделе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В четверг главное управление МЧС России по Камчатскому краю объявляло штормовое предупреждение в акватории Охотского моря, прилегающей к южному побережью Камчатки. По словам синоптика, сейчас циклон уходит в Берингово море и погода на полуострове налаживается. "В конце следующих выходных к ним подойдет западный циклон, и там возможно усиление ветра и дожди. На суше, конечно, очень сильных ветров не должно быть. Когда он будет выходить на море, возможно его усиление", - сказала Макарова. Она уточнила, что циклон затронет Забайкальский край, Амурскую область, юг и центр Хабаровского края, затем выйдет в Охотское море и подойдет к Камчатке. "Это уже будут следующие выходные, поэтому прогноз нужно будет уточнять", - добавила метеоролог.
https://ria.ru/20250829/vef-2038369286.html
https://rsport.ria.ru/20250828/turnir-2038024043.html
россия
охотское море
камчатка
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305893_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_e86fb6ff3f16970c44777f7184c3ae63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, охотское море, камчатка, марина макарова, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальний восток
Россия, Охотское море, Камчатка, Марина Макарова, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальний Восток
Синоптики рассказали о погоде на Дальнем Востоке на следующей неделе

Макарова: циклон вызовет дожди и сильный ветер в ДФО на следующей неделе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Циклон вызовет дожди и сильный ветер в регионах Дальнего Востока на следующей неделе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В четверг главное управление МЧС России по Камчатскому краю объявляло штормовое предупреждение в акватории Охотского моря, прилегающей к южному побережью Камчатки.
Символика Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
На ВЭФ приедут представители более 70 стран
Вчера, 17:10
По словам синоптика, сейчас циклон уходит в Берингово море и погода на полуострове налаживается.
"В конце следующих выходных к ним подойдет западный циклон, и там возможно усиление ветра и дожди. На суше, конечно, очень сильных ветров не должно быть. Когда он будет выходить на море, возможно его усиление", - сказала Макарова.
Она уточнила, что циклон затронет Забайкальский край, Амурскую область, юг и центр Хабаровского края, затем выйдет в Охотское море и подойдет к Камчатке.
"Это уже будут следующие выходные, поэтому прогноз нужно будет уточнять", - добавила метеоролог.
Подготовка к ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Спортсмены из 26 стран выступят в турнирах в рамках ВЭФ
28 августа, 10:19
 
РоссияОхотское мореКамчаткаМарина МакароваГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала