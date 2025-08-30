https://ria.ru/20250830/tsiklon-2038443128.html

Синоптики рассказали о погоде на Дальнем Востоке на следующей неделе

Циклон вызовет дожди и сильный ветер в регионах Дальнего Востока на следующей неделе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Циклон вызовет дожди и сильный ветер в регионах Дальнего Востока на следующей неделе, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В четверг главное управление МЧС России по Камчатскому краю объявляло штормовое предупреждение в акватории Охотского моря, прилегающей к южному побережью Камчатки. По словам синоптика, сейчас циклон уходит в Берингово море и погода на полуострове налаживается. "В конце следующих выходных к ним подойдет западный циклон, и там возможно усиление ветра и дожди. На суше, конечно, очень сильных ветров не должно быть. Когда он будет выходить на море, возможно его усиление", - сказала Макарова. Она уточнила, что циклон затронет Забайкальский край, Амурскую область, юг и центр Хабаровского края, затем выйдет в Охотское море и подойдет к Камчатке. "Это уже будут следующие выходные, поэтому прогноз нужно будет уточнять", - добавила метеоролог.

