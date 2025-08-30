Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Хабаровского края заявило, что дефицита топлива в регионе нет
15:17 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/toplivo-2038520556.html
Минэнерго Хабаровского края заявило, что дефицита топлива в регионе нет
хабаровский край
ванинский район
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
советско-гаванский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595969568_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_4b9f98e6577c585a63acf41446513734.jpg
ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. Дефицита топлива на АЗС в Хабаровском крае нет и не ожидается, сообщает пресс-служба краевого министерства энергетики. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Советско-Гаванском районе Хабаровского края выстроились километровые очереди к АЗС после прекращения продажи бензина. По данным ведомства, проблем с поставкой топлива в крае нет. "В Советско-Гаванском и Ванинском районах края операционную деятельность по обеспечению населения топливом осуществляет компания "Трансбункер". Каких-либо проблем по поставкам топлива на свои АЗС компания не заявляла, запасы топлива достаточные, поставки осуществляются ритмично в соответствии со спросом. Перебоев в обеспечении топливом населения не ожидается", - говорится в сообщении. При этом, как отметили в минэнерго, в отдельных случаях - при повышенном, ажиотажном спросе на тот или иной вид топлива - этот товар может закончиться, но будет поставлен на АЗС в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20250826/benzin-2037571092.html
хабаровский край
ванинский район
советско-гаванский район
ЯКУТСК, 30 авг - РИА Новости. Дефицита топлива на АЗС в Хабаровском крае нет и не ожидается, сообщает пресс-служба краевого министерства энергетики.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Советско-Гаванском районе Хабаровского края выстроились километровые очереди к АЗС после прекращения продажи бензина.
По данным ведомства, проблем с поставкой топлива в крае нет.
"В Советско-Гаванском и Ванинском районах края операционную деятельность по обеспечению населения топливом осуществляет компания "Трансбункер". Каких-либо проблем по поставкам топлива на свои АЗС компания не заявляла, запасы топлива достаточные, поставки осуществляются ритмично в соответствии со спросом. Перебоев в обеспечении топливом населения не ожидается", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в минэнерго, в отдельных случаях - при повышенном, ажиотажном спросе на тот или иной вид топлива - этот товар может закончиться, но будет поставлен на АЗС в кратчайшие сроки.
