Потерпевшая в теракте в "Крокусе" рассказала в суде, как муж прикрыл ее - РИА Новости, 30.08.2025
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:28 30.08.2025
Потерпевшая в теракте в "Крокусе" рассказала в суде, как муж прикрыл ее
Потерпевшая в теракте в "Крокусе" рассказала в суде, как муж прикрыл ее - РИА Новости, 30.08.2025
Потерпевшая в теракте в "Крокусе" рассказала в суде, как муж прикрыл ее
Одна из потерпевших в террористическом акте в концертом зале "Крокус сити холл" в ходе опроса в суде рассказала как супруг прикрыл её собой от пуль террористов, РИА Новости, 30.08.2025
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одна из потерпевших в террористическом акте в концертом зале "Крокус сити холл" в ходе опроса в суде рассказала как супруг прикрыл её собой от пуль террористов, но сам погиб, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Она рассказала, что супруг упал на неё, накрыв своим телом, но сам погиб",- сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
красногорск
происшествия, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Потерпевшая в теракте в "Крокусе" рассказала в суде, как муж прикрыл ее

Потерпевшая в теракте в "Крокусе" рассказала в суде, как муж прикрыл ее собой

Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом
28 августа, 03:37
Посетители концерта в "Крокусе" рассказали, как спаслись перед терактом
28 августа, 03:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
