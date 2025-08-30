https://ria.ru/20250830/terakt-2038575539.html

Потерпевшая в теракте в "Крокусе" рассказала в суде, как муж прикрыл ее

Одна из потерпевших в террористическом акте в концертом зале "Крокус сити холл" в ходе опроса в суде рассказала как супруг прикрыл её собой от пуль террористов, РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Одна из потерпевших в террористическом акте в концертом зале "Крокус сити холл" в ходе опроса в суде рассказала как супруг прикрыл её собой от пуль террористов, но сам погиб, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Она рассказала, что супруг упал на неё, накрыв своим телом, но сам погиб",- сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

