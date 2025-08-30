https://ria.ru/20250830/svo-2038543977.html

Бречалов открыл в Удмуртии патриотический центр имени участника СВО

Бречалов открыл в Удмуртии патриотический центр имени участника СВО

УФА, 30 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в Воткинске центр военно-патриотического воспитания "Десантник" имени Руслана Шаймарданова, возглавлявшего клуб 15 лет и героически погибшего в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба руководителя региона. "Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл современный центр военно-патриотического воспитания "Десантник" в Воткинске имени Руслана Шаймарданова, возглавлявшего клуб 15 лет и героически погибшего в зоне специальной военной операции. Новый объект, построенный в микрорайоне Нефтеразведка, занимает 1200 квадратных метров и оснащен современной материально-технической базой для занятий военно-прикладными видами спорта", - говорится в сообщении. В торжественной церемонии открытия центра приняли участие Бречалов, председатель центрального правления Всероссийского Союза Общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" гвардии полковник запаса Валерий Юрьев, один из основателей клуба "Десантник", кавалер ордена Красной Звезды, почетный гражданин Воткинска Вадим Исупов, участники проекта "СВОй резерв 18" Олег Матвеев и Михаил Черничкин, наставники и воспитанники клуба "Десантник", участники СВО и члены их семей, отметили в пресс-службе. "Долгожданное событие. Это здание было моим обещанием клубу "Десантник", Руслану Шаймарданову. Все получилось. Несколько поколений парней и девчонок прошли через клуб "Десантник". Многие ребята из воспитанников уже превратились в наставников. Сегодня мы посмотрели выступления нынешних участников клуба. Уверен, они вырастут настоящими патриотами, будут достойны своих отцов и дедов. Мы продолжим развивать военно-патриотическое движение. В планах у нас в следующем году отремонтировать большое помещение под клуб в Глазове, чтобы у нас было два таких крупных специализированных центра", — приводятся в сообщении слова Бречалова. Участники торжественной церемонии почтили память воспитанников и инструкторов клуба, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество в ходе СВО. Благодарственные письма главы Удмуртской Республики Бречалов вручил заместителю руководителя по физической и боевой подготовке клуба "Десантник" Владимиру Логинову, инструктору клуба Павлу Алтынцеву, представителям строительной компании "Дом Мастер" - мастеру строительно–монтажных работ Анне Зориной и слесарю–сантехнику Вячеславу Шыбистому, следует из релиза. "Региональное отделение "Союза десантников Удмуртии" в течение трех лет занимает первое место в "Союзе десантников России" по количеству и качеству проведенных патриотических мероприятий. Примером для военно-патриотических клубов страны являются воткинский клуб "Десантник", глазовский клуб "Патриоты России" и можгинский клуб "Легион", — цитирует пресс-служба Юрьева. Он вручил клубу "Десантник" высшую награду "Союза десантников России" – орден "Генерал Армии Маргелов". С этого дня орден будет находиться на знамени клуба, сообщает пресс-служба. "Сегодня знаменательный праздник для нашего клуба и для всего города. Многолетняя работа наших инструкторов, воспитанников, работа наших героев на фронте высоко оценена. В стенах этого здания вырастут новые патриоты. Благодарим за такой центр", – приводит пресс-служба слова Исупова. В пресс-службе главы Удмуртии рассказали, что ранее почти 40 лет несколько поколений участников клуба занимались в подвальных помещениях. Строительство нового центра военно-патриотического воспитания начали в марте 2025 года. Заниматься в нём будут юнармейские отряды, воспитанники секций скалолазания и рукопашного боя, учащиеся 8-11 классов школ в рамках уроков ОБЖ, будущие призывники и ветераны боевых действий, в том числе участники СВО. Создание центра направлено на выполнение задач государственной программы "Спорт России", которая реализуется по решению президента страны Владимира Путина. "В состав центра вошли: универсальный спортивный зал с полосой препятствий, специализированный зал единоборств, скалодром, электронный тир, тренажерный зал, музей, помещения для теоретической подготовки. Отметим, военно-патриотический клуб "Десантник" за время своей работы подготовил более 1500 воспитанников. В 2023 году основатель клуба Вадим Исупов был удостоен благодарности президента России", - добавили в пресс-службе.

