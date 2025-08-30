https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038507314.html
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ в ДНР
Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск поразили два пикапа ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.08.2025
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск поразили два пикапа ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Обеспечивая поддержку наступательных действий подразделениями 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск, операторы БПЛА обнаружили и уничтожили два вражеских пикапа снабжения в населенном пункте Константиновка", - сообщили в ведомстве. Минобороны РФ добавило, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки в ближнем тылу противника, выявляя и уничтожая транспортные средства, чем усложняют подвоз провизии и боеприпасов к передовым позициям, а также срывают ротационные мероприятия. Вследствие этого противник на передовой оказывается во все более сложном положении, что способствует уверенному продвижению штурмовых подразделений российской армии, отмечается в сообщении.
