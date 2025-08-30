https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038507314.html

ВС России уничтожили два пикапа ВСУ в ДНР

2025-08-30T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск поразили два пикапа ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Обеспечивая поддержку наступательных действий подразделениями 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск, операторы БПЛА обнаружили и уничтожили два вражеских пикапа снабжения в населенном пункте Константиновка", - сообщили в ведомстве. Минобороны РФ добавило, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки в ближнем тылу противника, выявляя и уничтожая транспортные средства, чем усложняют подвоз провизии и боеприпасов к передовым позициям, а также срывают ротационные мероприятия. Вследствие этого противник на передовой оказывается во все более сложном положении, что способствует уверенному продвижению штурмовых подразделений российской армии, отмечается в сообщении.

константиновка

донецкая народная республика

россия

безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия