ВС России уничтожили два пикапа ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 30.08.2025
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили два пикапа ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск поразили два пикапа ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Обеспечивая поддержку наступательных действий подразделениями 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск, операторы БПЛА обнаружили и уничтожили два вражеских пикапа снабжения в населенном пункте Константиновка", - сообщили в ведомстве. Минобороны РФ добавило, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки в ближнем тылу противника, выявляя и уничтожая транспортные средства, чем усложняют подвоз провизии и боеприпасов к передовым позициям, а также срывают ротационные мероприятия. Вследствие этого противник на передовой оказывается во все более сложном положении, что способствует уверенному продвижению штурмовых подразделений российской армии, отмечается в сообщении.
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск поразили два пикапа ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"Обеспечивая поддержку наступательных действий подразделениями 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск, операторы БПЛА обнаружили и уничтожили два вражеских пикапа снабжения в населенном пункте Константиновка", - сообщили в ведомстве.
Минобороны РФ добавило, что операторы БПЛА "Южной" группировки войск продолжают ведение разведки в ближнем тылу противника, выявляя и уничтожая транспортные средства, чем усложняют подвоз провизии и боеприпасов к передовым позициям, а также срывают ротационные мероприятия. Вследствие этого противник на передовой оказывается во все более сложном положении, что способствует уверенному продвижению штурмовых подразделений российской армии, отмечается в сообщении.
