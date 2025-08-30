https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038487156.html

ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 30.08.2025

ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне действий "Севера"

Киев за сутки потерял до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Кренидовка, Кондратовка, Ленинское, Алексеевка и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.

