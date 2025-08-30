https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038450969.html

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила опорные пункты ВСУ

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025

Артиллерия группировки "Запад" уничтожила опорные пункты ВСУ

Самоходная гаубица "Мста-СМ2" уничтожила опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад", следует из видео, опубликованного Минобороны.

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самоходная гаубица "Мста-СМ2" уничтожила опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад", следует из видео, опубликованного Минобороны. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-СМ2" 20 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сопроводительном тексте. В ведомстве отметили, что артиллеристы смогли оперативно занять позицию и открыть огонь благодаря разведданным от операторов беспилотного летательного аппарата Zala.

2025

Новости

