Артиллерия группировки "Запад" уничтожила опорные пункты ВСУ
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила опорные пункты ВСУ
Самоходная гаубица "Мста-СМ2" уничтожила опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад", следует из видео, опубликованного Минобороны.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самоходная гаубица "Мста-СМ2" уничтожила опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад", следует из видео, опубликованного Минобороны. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-СМ2" 20 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сопроводительном тексте. В ведомстве отметили, что артиллеристы смогли оперативно занять позицию и открыть огонь благодаря разведданным от операторов беспилотного летательного аппарата Zala.
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила опорные пункты ВСУ
Минобороны: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ