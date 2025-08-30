https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038449010.html
Боец рассказал, почему боеприпасы на дронах ВСУ стали реже взрываться
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку квалифицированных саперов на ряде участков фронта в Донбассе, в том числе в районе Серебрянского лесничества, о чем свидетельствует количество неразорвавшихся боеприпасов на украинских дронах, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" Минобороны России с позывным "Коми". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении российских сил в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях. "Поскольку у противника очень мало подготовленных кадров, большой процент неразрывов (В боеприпасах на FPV-дронах — Прим. Ред.), поскольку инженеры у них закончились и больше толковых нет, я так понимаю, так выходит", — сообщил "Коми", демонстрируя неразорвавшийся боеприпас с дрона ВСУ. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС России, часть — украинская армия.
