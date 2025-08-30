Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, почему боеприпасы на дронах ВСУ стали реже взрываться - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 30.08.2025 (обновлено: 06:15 30.08.2025)
Боец рассказал, почему боеприпасы на дронах ВСУ стали реже взрываться
Боец рассказал, почему боеприпасы на дронах ВСУ стали реже взрываться - РИА Новости, 30.08.2025
Боец рассказал, почему боеприпасы на дронах ВСУ стали реже взрываться
ВСУ испытывают нехватку квалифицированных саперов на ряде участков фронта в Донбассе, в том числе в районе Серебрянского лесничества, о чем свидетельствует... РИА Новости, 30.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
кременная
вооруженные силы украины
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку квалифицированных саперов на ряде участков фронта в Донбассе, в том числе в районе Серебрянского лесничества, о чем свидетельствует количество неразорвавшихся боеприпасов на украинских дронах, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" Минобороны России с позывным "Коми". Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении российских сил в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях. "Поскольку у противника очень мало подготовленных кадров, большой процент неразрывов (В боеприпасах на FPV-дронах — Прим. Ред.), поскольку инженеры у них закончились и больше толковых нет, я так понимаю, так выходит", — сообщил "Коми", демонстрируя неразорвавшийся боеприпас с дрона ВСУ. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС России, часть — украинская армия.
россия
донбасс
кременная
россия, донбасс, кременная, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Кременная, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, почему боеприпасы на дронах ВСУ стали реже взрываться

Боеприпасы на дронах ВСУ стали реже взрываться из-за неопытных саперов

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 30 авг - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку квалифицированных саперов на ряде участков фронта в Донбассе, в том числе в районе Серебрянского лесничества, о чем свидетельствует количество неразорвавшихся боеприпасов на украинских дронах, рассказал РИА Новости боец батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" Минобороны России с позывным "Коми".
Ранее комбат "Шрам" рассказал РИА Новости об активном продвижении российских сил в Серебрянском лесничестве, он уточнил, что остатки нескольких бригад ВСУ уже практически попали в котел на данном участке и его окрестностях.
"Поскольку у противника очень мало подготовленных кадров, большой процент неразрывов (В боеприпасах на FPV-дронах — Прим. Ред.), поскольку инженеры у них закончились и больше толковых нет, я так понимаю, так выходит", — сообщил "Коми", демонстрируя неразорвавшийся боеприпас с дрона ВСУ.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС России, часть — украинская армия.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассКременнаяВооруженные силы Украины
 
 
