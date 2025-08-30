Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии раскрыл, что ЕС готовит в отношении России - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 30.08.2025 (обновлено: 15:35 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/siyyarto-2038479681.html
Глава МИД Венгрии раскрыл, что ЕС готовит в отношении России
Глава МИД Венгрии раскрыл, что ЕС готовит в отношении России - РИА Новости, 30.08.2025
Глава МИД Венгрии раскрыл, что ЕС готовит в отношении России
Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине, написал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:33:00+03:00
2025-08-30T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петер сийярто
венгрия
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине, написал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети X. "Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции &lt;...&gt; — огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации. Министр добавил, что Будапешт не поддержит ни одно решение, которое будет противоречить позиции Венгрии или мешать установлению мира между Москвой и Киевом. На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250830/dubinskiy-2038473195.html
https://ria.ru/20250830/putin-2038463173.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петер сийярто, венгрия, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петер Сийярто, Венгрия, Европа, Евросоюз
Глава МИД Венгрии раскрыл, что ЕС готовит в отношении России

Сийярто: Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине, написал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети X.

"Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции <...> — огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
"Шансов нет". В Киеве сделали новое заявление о ЕС и Путине
10:36
Министр добавил, что Будапешт не поддержит ни одно решение, которое будет противоречить позиции Венгрии или мешать установлению мира между Москвой и Киевом.

На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
На Западе высмеяли заявление фон дер Ляйен о Путине
08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетер СийяртоВенгрияЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала