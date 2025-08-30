Глава МИД Венгрии раскрыл, что ЕС готовит в отношении России
Сийярто: Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине
© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине, написал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети X.
"Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции <...> — огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации.
Министр добавил, что Будапешт не поддержит ни одно решение, которое будет противоречить позиции Венгрии или мешать установлению мира между Москвой и Киевом.
На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
