Глава МИД Венгрии раскрыл, что ЕС готовит в отношении России

Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине, написал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Венгрия не поддержит решение Европы о военной операции на Украине, написал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети X. "Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС мы столкнемся с цунами сторонников войны. Больше денег и оружия для Украины, принудительное вступление в ЕС, начало военной операции <...> — огромное давление с целью заставить нас отказаться от нашей позиции сторонников мира", — говорится в публикации. Министр добавил, что Будапешт не поддержит ни одно решение, которое будет противоречить позиции Венгрии или мешать установлению мира между Москвой и Киевом. На этой неделе журнал Atlantic писал, что Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

