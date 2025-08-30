Рейтинг@Mail.ru
Посол России оценил ситуацию с безопасностью дипломатов в Польше
06:06 30.08.2025
Посол России оценил ситуацию с безопасностью дипломатов в Польше
польша
россия
варшава
сергей андреев
ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация с безопасностью российских дипломатов в Польше в последние полтора-два года успокоилась, угроз не наблюдается, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "В 2022-2023 годах были известные эпизоды, связанные с неадекватным поведением протестующих против нашей СВО. И краску бросали, и из рогаток стреляли по окнам, и из пневматического оружия. На улицах, бывало, наши сотрудники сталкивались с ситуациями, когда неадекватные люди, видя номера российского посольства, могли по машине ударить", - рассказал посол. Он отметил, что в последнее годы ситуация несколько успокоилась. "В последние полтора-два года ситуация поуспокоилась и каких-то существенных угроз для безопасности сотрудников российских учреждений мы не наблюдаем, хотя правила соблюдения мер предосторожности продолжают действовать, и мы их строго придерживаемся", - сказал собеседник агентства. В отношении посольства России в Польше после начала специальной военной операции неоднократно предпринимались различные провокации. Так, здание российского диппредставительства в Варшаве было обстреляно из рогатки металлическими шариками, в результате были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений. Полиция задержала нарушителей. Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. Виновники инцидента не найдены.
польша, россия, варшава, сергей андреев
Польша, Россия, Варшава, Сергей Андреев
Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация с безопасностью российских дипломатов в Польше в последние полтора-два года успокоилась, угроз не наблюдается, сообщил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"В 2022-2023 годах были известные эпизоды, связанные с неадекватным поведением протестующих против нашей СВО. И краску бросали, и из рогаток стреляли по окнам, и из пневматического оружия. На улицах, бывало, наши сотрудники сталкивались с ситуациями, когда неадекватные люди, видя номера российского посольства, могли по машине ударить", - рассказал посол.
Он отметил, что в последнее годы ситуация несколько успокоилась.
"В последние полтора-два года ситуация поуспокоилась и каких-то существенных угроз для безопасности сотрудников российских учреждений мы не наблюдаем, хотя правила соблюдения мер предосторожности продолжают действовать, и мы их строго придерживаемся", - сказал собеседник агентства.
В отношении посольства России в Польше после начала специальной военной операции неоднократно предпринимались различные провокации. Так, здание российского диппредставительства в Варшаве было обстреляно из рогатки металлическими шариками, в результате были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений. Полиция задержала нарушителей. Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. Виновники инцидента не найдены.
Польша Россия Варшава Сергей Андреев
 
 
