https://ria.ru/20250830/shturmoviki-2038450687.html

Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ

Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025

Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ

Военнослужащие штурмовых групп 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику штурма укрепленных... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T05:02:00+03:00

2025-08-30T05:02:00+03:00

2025-08-30T05:13:00+03:00

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых групп 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ оказание первой помощи и эвакуацию раненых, сообщило министерство обороны России. "Успехи на передовой возможны только благодаря упорной работе на полигонах. В ходе тренировок штурмовики врываются в окопы и, прикрывая друг друга, ликвидируют огневую точку. Дрон-разведчик залетает чуть дальше, просматривает условного противника и его позиции. Обязательная часть подготовки - это эвакуация раненых и оказание первой медицинской помощи. Пока одна группа штурмует, вторая выносит пострадавшего из опасной зоны", - заявили в военном ведомстве. По словам готовящих бойцов инструкторов, в настоящее время большинство военнослужащих переводятся в штурмовые группы осознанно - с пониманием, куда они идут. "Идут все замотивированные, все обучаются, по крайней мере, стараются, все учатся, делают, подходят к этому ответственно", - рассказал журналистам инструктор с позывным "Очкарик". В Минобороны РФ добавили, что тренировки продолжаются и во время ротации штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения, инструкторы изучают опыт бойцов и передают его новобранцами, что позволяет российским военнослужащим в Запорожской области продвигаются вперед и освобождают населенные пункты региона от ВСУ.

https://ria.ru/20250315/trenirovki-2005143882.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)