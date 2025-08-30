https://ria.ru/20250830/shturmoviki-2038450687.html
Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ
Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых групп 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ оказание первой помощи и эвакуацию раненых, сообщило министерство обороны России. "Успехи на передовой возможны только благодаря упорной работе на полигонах. В ходе тренировок штурмовики врываются в окопы и, прикрывая друг друга, ликвидируют огневую точку. Дрон-разведчик залетает чуть дальше, просматривает условного противника и его позиции. Обязательная часть подготовки - это эвакуация раненых и оказание первой медицинской помощи. Пока одна группа штурмует, вторая выносит пострадавшего из опасной зоны", - заявили в военном ведомстве. По словам готовящих бойцов инструкторов, в настоящее время большинство военнослужащих переводятся в штурмовые группы осознанно - с пониманием, куда они идут. "Идут все замотивированные, все обучаются, по крайней мере, стараются, все учатся, делают, подходят к этому ответственно", - рассказал журналистам инструктор с позывным "Очкарик". В Минобороны РФ добавили, что тренировки продолжаются и во время ротации штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения, инструкторы изучают опыт бойцов и передают его новобранцами, что позволяет российским военнослужащим в Запорожской области продвигаются вперед и освобождают населенные пункты региона от ВСУ.
