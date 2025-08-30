Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 30.08.2025 (обновлено: 05:13 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/shturmoviki-2038450687.html
Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ
Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ - РИА Новости, 30.08.2025
Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ
Военнослужащие штурмовых групп 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику штурма укрепленных... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T05:02:00+03:00
2025-08-30T05:13:00+03:00
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых групп 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ оказание первой помощи и эвакуацию раненых, сообщило министерство обороны России. "Успехи на передовой возможны только благодаря упорной работе на полигонах. В ходе тренировок штурмовики врываются в окопы и, прикрывая друг друга, ликвидируют огневую точку. Дрон-разведчик залетает чуть дальше, просматривает условного противника и его позиции. Обязательная часть подготовки - это эвакуация раненых и оказание первой медицинской помощи. Пока одна группа штурмует, вторая выносит пострадавшего из опасной зоны", - заявили в военном ведомстве. По словам готовящих бойцов инструкторов, в настоящее время большинство военнослужащих переводятся в штурмовые группы осознанно - с пониманием, куда они идут. "Идут все замотивированные, все обучаются, по крайней мере, стараются, все учатся, делают, подходят к этому ответственно", - рассказал журналистам инструктор с позывным "Очкарик". В Минобороны РФ добавили, что тренировки продолжаются и во время ротации штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения, инструкторы изучают опыт бойцов и передают его новобранцами, что позволяет российским военнослужащим в Запорожской области продвигаются вперед и освобождают населенные пункты региона от ВСУ.
https://ria.ru/20250315/trenirovki-2005143882.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Бойцы ВС России отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ

Минобороны: бойцы "Днепра" отрабатывают штурм укрепленных позиций ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Военнослужащие штурмовых групп 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций ВСУ оказание первой помощи и эвакуацию раненых, сообщило министерство обороны России.
"Успехи на передовой возможны только благодаря упорной работе на полигонах. В ходе тренировок штурмовики врываются в окопы и, прикрывая друг друга, ликвидируют огневую точку. Дрон-разведчик залетает чуть дальше, просматривает условного противника и его позиции. Обязательная часть подготовки - это эвакуация раненых и оказание первой медицинской помощи. Пока одна группа штурмует, вторая выносит пострадавшего из опасной зоны", - заявили в военном ведомстве.
По словам готовящих бойцов инструкторов, в настоящее время большинство военнослужащих переводятся в штурмовые группы осознанно - с пониманием, куда они идут.
"Идут все замотивированные, все обучаются, по крайней мере, стараются, все учатся, делают, подходят к этому ответственно", - рассказал журналистам инструктор с позывным "Очкарик".
В Минобороны РФ добавили, что тренировки продолжаются и во время ротации штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения, инструкторы изучают опыт бойцов и передают его новобранцами, что позволяет российским военнослужащим в Запорожской области продвигаются вперед и освобождают населенные пункты региона от ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области
15 марта, 05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала