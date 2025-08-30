Рейтинг@Mail.ru
Членом жюри "Интервидения" от Белоруссии стала Ольга Шлягер
Культура
 
12:08 30.08.2025
Членом жюри "Интервидения" от Белоруссии стала Ольга Шлягер
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии стала генпродюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Встречайте: новый член международного жюри "Интервидения`25" от Беларуси! Генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер", - говорится в сообщении. У Шлягер большой опыт работы на телевидении в качестве корреспондента, ведущей, продюсера масштабных проектов и директора крупных телеканалов. Свой профессиональный путь она начала в 2002 году, став ведущей регионального телеканала "Могилев 2". После Шлягер вела программу "Минщина" на телеканале СТВ. В 2006 году перешла на работу специальным корреспондентом в Белтелерадиокомпанию (БТРК). В 2007 году Шлягер была назначена на должность исполнительного продюсера телеканала "ЛАД", где возглавила проект "Белорусское времечко" и стала продюсером проектов "ЛАДное утро", "Белорусское времечко". С 2012 по 2013 год работала директором телеканала "Беларусь 2". С 2014 года является заместителем директора телеканала "Беларусь 1". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии стала генпродюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер, сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Встречайте: новый член международного жюри "Интервидения`25" от Беларуси! Генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер", - говорится в сообщении.
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Стало известно, кто представит США на Интервидении
21 августа, 11:19
У Шлягер большой опыт работы на телевидении в качестве корреспондента, ведущей, продюсера масштабных проектов и директора крупных телеканалов.
Свой профессиональный путь она начала в 2002 году, став ведущей регионального телеканала "Могилев 2". После Шлягер вела программу "Минщина" на телеканале СТВ. В 2006 году перешла на работу специальным корреспондентом в Белтелерадиокомпанию (БТРК).
В 2007 году Шлягер была назначена на должность исполнительного продюсера телеканала "ЛАД", где возглавила проект "Белорусское времечко" и стала продюсером проектов "ЛАДное утро", "Белорусское времечко".
С 2012 по 2013 год работала директором телеканала "Беларусь 2". С 2014 года является заместителем директора телеканала "Беларусь 1".
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Швыдкой рассказал, как выберут страну проведения "Интервидения" в 2026 году
21 августа, 02:46
 
Культура
 
 
