https://ria.ru/20250830/shlyager-2038484919.html

Членом жюри "Интервидения" от Белоруссии стала Ольга Шлягер

Членом жюри "Интервидения" от Белоруссии стала Ольга Шлягер - РИА Новости, 30.08.2025

Членом жюри "Интервидения" от Белоруссии стала Ольга Шлягер

Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии стала генпродюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:08:00+03:00

2025-08-30T12:08:00+03:00

2025-08-30T12:08:00+03:00

белоруссия

россия

москва

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

культура

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038484535_0:107:1080:715_1920x0_80_0_0_ee27844b3dc90b05e16a0b8ee2647bb9.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Членом жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от Белоруссии стала генпродюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер, сообщается в Telegram-канале конкурса. "Встречайте: новый член международного жюри "Интервидения`25" от Беларуси! Генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер", - говорится в сообщении. У Шлягер большой опыт работы на телевидении в качестве корреспондента, ведущей, продюсера масштабных проектов и директора крупных телеканалов. Свой профессиональный путь она начала в 2002 году, став ведущей регионального телеканала "Могилев 2". После Шлягер вела программу "Минщина" на телеканале СТВ. В 2006 году перешла на работу специальным корреспондентом в Белтелерадиокомпанию (БТРК). В 2007 году Шлягер была назначена на должность исполнительного продюсера телеканала "ЛАД", где возглавила проект "Белорусское времечко" и стала продюсером проектов "ЛАДное утро", "Белорусское времечко". С 2012 по 2013 год работала директором телеканала "Беларусь 2". С 2014 года является заместителем директора телеканала "Беларусь 1". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250821/intervidenie-2036668707.html

https://ria.ru/20250821/intervidenie-2036622658.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025