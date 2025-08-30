Биография Родиона Щедрина

https://ria.ru/20250830/schedrin-1838533600.html

Выдающийся советский и российский композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье...

Выдающийся советский и российский композитор, народный артист СССР Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье музыканта-теоретика.Музыкой был окружен с самого детства: слышал игру отца на скрипке, инструментальное трио в составе отца и его братьев.В 1941 году поступил в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории. В это же время дополнительно учился игре на фортепиано у пианистки Марии Гехтман. С началом Великой Отечественной войны семья Щедриных была эвакуирована в Куйбышев (ныне Самара).После возвращения в 1943 году в столицу Щедрин продолжил обучение в Московском хоровом училище (ныне Академия хорового искусства имени В.С. Попова). В 1947 году, во время учебы, получил первую премию в конкурсе композиторских работ. В 1950 году окончил училище. В том же году поступил в Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского сразу на два факультета – фортепианный, в класс Якова Флиера, и теоретико-композиторский, в класс профессора Юрия Шапорина. На четвертом курсе Щедрин был принят в члены Союза композиторов СССР за написанный им Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (1954). В 1955 году с отличием окончил консерваторию по двум специальностям – композиции и фортепиано. В 1959 году окончил аспирантуру консерватории.К этому сроку Щедрин уже имел в своем творческом активе фортепианные сочинения, хоры, Первую симфонию (1958).В 1965-1969 годах вел класс сочинения в Московской консерватории.В 1960-е годы композитор создал свое самое исполняемое сочинение – балет "Кармен-сюиту" (1967), впервые обратился к опере, написав "Не только любовь" (1961), начал серию концертов для оркестра "Озорные частушки" (1963) и "Звоны"(1968), сочинил оратории "Поэтория" (на стихи поэта Андрея Вознесенского, 1968) и "Ленин в сердце народном" (1969), а также 24 прелюдии и фуги.Щедрин рано завоевал популярность в театральных жанрах: его балеты "Конек-Горбунок" (1960), "Кармен-сюита", опера "Не только любовь" (1961) были поставлены в Большом театре. Впоследствии там же увидел свет балет "Анна Каренина" (1972). Значительной вехой в творчестве Щедрина стала опера "Мертвые души" по произведению Николая Гоголя (1976) на либретто самого композитора. Постановку оперы осуществил в Большом театре в 1977 году режиссер Борис Покровский.В 1983 году композитор создал двухчасовое произведение "Музыкальное приношение" для органа, трех флейт, трех фаготов и трех тромбонов, посвященное 300-летию рождения немецкого композитора Иоганна Баха.В 1980-е годы Щедрин написал балеты "Чайка" (1979) и "Дама с собачкой" (1985), "Автопортрет" для симфонического оркестра (1984). 1000-летию принятия христианства на Руси посвящены "Стихира на тысячелетие крещения Руси" (1987) и "Запечатленный ангел" (1988) – хоровая музыка по произведению писателя Николая Лескова на канонические церковнославянские тексты для смешанного хора, а сарреllа со свирелью (флейтой).В начале 1990-х годов переехал в Мюнхен (Германия), сохранив российское гражданство.Среди значительных произведений 1990-х годов – опера "Лолита" по одноименному роману Владимира Набокова на либретто самого композитора (1994), поставленная в Шведской королевской опере в Стокгольме (Швеция).Были созданы три концерта – для виолончели, скрипки и альта, посвященные известным музыкантам Мстиславу Ростроповичу, Максиму Венгерову и Юрию Башмету.В 1999 году Щедрин написал один из самых впечатляющих своих концертов – Пятый концерт для фортепиано с оркестром, посвятив его финскому пианисту и дирижеру Олли Мустонену.В 2002 году в концертном зале "Карнеги-холл " (Нью-Йорк, США) состоялась премьера симфонических этюдов для оркестра "Диалоги с Шостаковичем". В том же году в Линкольн-центре (Нью-Йорк) прошла мировая премьера оперы Щедрина "Очарованный странник" по повести Николая Лескова. В 2006 году композитором была закончена "Боярыня Морозова" – русская хоровая опера для четырех солистов, смешанного хора, трубы, литавр и ударных. В 2000-х годах Родион Щедрин написал: симфонический фрагмент для оркестра "Гейлигенштадтское завещание Бетховена" (2008), "Поездка в Эйзенштадт" для скрипки и фортепиано (2009), произведение Dies irae по гравюрам на дереве Альбрехта Дюрера "Апокалипсис" для трех органов и трех труб (2010), драматическая сцена для сопрано и симфонического оркестра "Клеопатра и змея" (2011).Для XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского написал концертную пьесу "Чайковский-этюд" для фортепиано (2010). Специально для Мариинского театра композитором были созданы оперы "Левша" (2013) и "Рождественская сказка" (2015). В 2019 году в Мариинском театре прошла мировая премьера "Мессы поминовения" (2018) для хора а cappella. Партитура была посвящена памяти супруги композитора, балерине Майе Плисецкой. Родион Щедрин написал музыку к популярным кинофильмам "Высота" Александра Зархи (1957), "Коммунист" Юлия Райзмана (1957), "Нормандия – Неман" Жана Древиля (1959), "Анна Каренина" Александра Зархи (1967), "Сюжет для небольшого рассказа" Сергея Юткевича (1969). Всего Родион Щедрин является автором свыше 80 сочинений.Музыкант вел активную общественную деятельность.С 1973 по 1990 год занимал пост председателя Союза композиторов РСФСР. В 1989 году Щедрин был избран в Верховный Совет СССР.В 1989-1991 годах был членом Межрегиональной депутатской группы. Щедрину было присвоено звание почетного профессора Московской консерватории (1997), Санкт-Петербургской консерватории (2005), Пекинской центральной консерватории (2008) и других международных музыкальных организаций. Автор книг "Монологи разных лет" (2002) и "Автобиографические записи" (2008). Народный артист СССР (1981).Лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и Государственной премии России (1992, 2018). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" – I степени (2022), II степени (2007), III степени (2002), IV степени (2012). Был удостоен ордена Почета (2017). Лауреат Премии имени Д.Д. Шостаковича (1992), Премии Crystal Award Всемирного экономического форума (1995), Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" (2009) и др.Имя Щедрина носит московская детская музыкальная школа № 68 (1997), Тольяттинский музыкальный колледж (2014). С 1958 года композитор был женат на известной балерине Майе Плисецкой (1925-2015).В ночь на 29 августа 2025 года Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

