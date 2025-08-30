Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 30.08.2025
ВС России нанесли удары по объектам производства комплекса "Сапсан"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские войска совместно с ФСБ в июле-августе нанесли серию ударов по ключевым объектам производства украинского ракетного комплекса "Сапсан", заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. "Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Валерий Герасимов
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские войска совместно с ФСБ в июле-августе нанесли серию ударов по ключевым объектам производства украинского ракетного комплекса "Сапсан", заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
"Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Валерий Герасимов
 
 
