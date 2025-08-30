https://ria.ru/20250830/sapsan-2038533062.html
ВС России нанесли удары по объектам производства комплекса "Сапсан"
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
валерий герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские войска совместно с ФСБ в июле-августе нанесли серию ударов по ключевым объектам производства украинского ракетного комплекса "Сапсан", заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. "Совместно с ФСБ России в июле – августе нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса "Сапсан". В результате уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству элементов боевых частей, систем управления и ракетных двигателей", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
россия
