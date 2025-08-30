https://ria.ru/20250830/sakhalin-2038448020.html

В Южно-Сахалинске стартовал гастрофестиваль в комплексе "Горный воздух"

В Южно-Сахалинске стартовал гастрофестиваль в комплексе "Горный воздух"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг - РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Вкусно на высоте" в субботу стартовал в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в министерстве туризма Сахалинской области. "Лучшие шеф-повара Сахалина, известные местные рестораторы и кафе подготовили авторские островные блюда в формате стритфуд. Среди эксклюзивных предложений - сэндвичи "А.П. Чехов" и "Адмирал Невельской" с томленой говядиной и папоротником (в первом случае) с лососем и маринованным лопухом (во втором)", - рассказали в пресс-службе ведомства. По словам собеседника агентства, гурманов ждут на средней станции спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в Южно-Сахалинске практически весь субботний день. Здесь организованы также маркет "Только сахалинские бренды", выездная фотостудия "Инсталаб" и полезные мастер-классы. "Кроме того, туристско-информационный центр подготовил традиционную акцию "Отправь открытку с острова Сахалина" и квест с интересным призом", - отметил в заключение представитель минтуризма.

