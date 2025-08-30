https://ria.ru/20250830/rossiya-2038449700.html

Россия открыта к диалогу по безвизу с Мексикой и Багамами, заявили в МИД

Россия открыта к диалогу по безвизу с Мексикой и Багамами, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2025

Россия открыта к диалогу по безвизу с Мексикой и Багамами, заявили в МИД

Почти вся Латинская Америка стала безвизовым пространством для россиян, визовые требования остались только с Мексикой, Барбадосом, Гаити, Багамскими островами,... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T04:45:00+03:00

2025-08-30T04:45:00+03:00

2025-08-30T04:45:00+03:00

туризм

россия

мексика

латинская америка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Почти вся Латинская Америка стала безвизовым пространством для россиян, визовые требования остались только с Мексикой, Барбадосом, Гаити, Багамскими островами, Тринидадом и Тобаго, но Россия открыта к диалогу с властями этих стран и передала соответствующие проекты соглашений, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Нашей приоритетной задачей является превращение всего региона Латинской Америки в безвизовое пространство для россиян. Вне такового пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований, соответствующие проекты соглашений переданы партнерам", - сказал Климов. В 2024 году Ассоциация туроператоров России сообщала о том, что примерно 5% российским туристам отказывают во въезде в Мексику. В свою очередь, посол Мексики в России сообщал РИА Новости, что число российских туристов, посещающих Мексику, значительно сократилось за последние три года.

https://ria.ru/20250716/rossija-2029436435.html

россия

мексика

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мексика, латинская америка