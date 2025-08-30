Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к диалогу по безвизу с Мексикой и Багамами, заявили в МИД - РИА Новости, 30.08.2025
04:45 30.08.2025
Россия открыта к диалогу по безвизу с Мексикой и Багамами, заявили в МИД
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Почти вся Латинская Америка стала безвизовым пространством для россиян, визовые требования остались только с Мексикой, Барбадосом, Гаити, Багамскими островами, Тринидадом и Тобаго, но Россия открыта к диалогу с властями этих стран и передала соответствующие проекты соглашений, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Нашей приоритетной задачей является превращение всего региона Латинской Америки в безвизовое пространство для россиян. Вне такового пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований, соответствующие проекты соглашений переданы партнерам", - сказал Климов. В 2024 году Ассоциация туроператоров России сообщала о том, что примерно 5% российским туристам отказывают во въезде в Мексику. В свою очередь, посол Мексики в России сообщал РИА Новости, что число российских туристов, посещающих Мексику, значительно сократилось за последние три года.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Почти вся Латинская Америка стала безвизовым пространством для россиян, визовые требования остались только с Мексикой, Барбадосом, Гаити, Багамскими островами, Тринидадом и Тобаго, но Россия открыта к диалогу с властями этих стран и передала соответствующие проекты соглашений, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Нашей приоритетной задачей является превращение всего региона Латинской Америки в безвизовое пространство для россиян. Вне такового пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований, соответствующие проекты соглашений переданы партнерам", - сказал Климов.
В 2024 году Ассоциация туроператоров России сообщала о том, что примерно 5% российским туристам отказывают во въезде в Мексику. В свою очередь, посол Мексики в России сообщал РИА Новости, что число российских туристов, посещающих Мексику, значительно сократилось за последние три года.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россия и Индия ведут переговоры о безвизовом туризме, заявил посол
16 июля, 12:34
 
ТуризмРоссияМексикаЛатинская Америка
 
 
