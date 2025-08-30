https://ria.ru/20250830/rossija-2038442688.html
В России и Китае пройдут "перекрёстные" Годы образования, рассказал Путин
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Перекрёстные Годы образования пройдут в России и Китае в 2026-27 годах, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в КНР президент отметил большие перспективы взаимодействия двух стран по линии образования и науки. "Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских. Кстати, в мае мы с Председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026-2027 годах в наших странах пройдут "перекрёстные" Годы образования", - сказал Путин. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
