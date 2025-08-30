Рейтинг@Mail.ru
В России и Китае пройдут "перекрёстные" Годы образования, рассказал Путин - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/rossija-2038442688.html
В России и Китае пройдут "перекрёстные" Годы образования, рассказал Путин
В России и Китае пройдут "перекрёстные" Годы образования, рассказал Путин - РИА Новости, 30.08.2025
В России и Китае пройдут "перекрёстные" Годы образования, рассказал Путин
Перекрёстные Годы образования пройдут в России и Китае в 2026-27 годах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T02:26:00+03:00
2025-08-30T02:26:00+03:00
китай
россия
монголия
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Перекрёстные Годы образования пройдут в России и Китае в 2026-27 годах, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в КНР президент отметил большие перспективы взаимодействия двух стран по линии образования и науки. "Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских. Кстати, в мае мы с Председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026-2027 годах в наших странах пройдут "перекрёстные" Годы образования", - сказал Путин. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250830/putin-2038440760.html
китай
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, монголия, владимир путин, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Монголия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
В России и Китае пройдут "перекрёстные" Годы образования, рассказал Путин

Путин: в 2026-2027 годах в России и Китае пройдут перекрёстные Годы образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Перекрёстные Годы образования пройдут в России и Китае в 2026-27 годах, заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в КНР президент отметил большие перспективы взаимодействия двух стран по линии образования и науки.
"Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов. Сегодня в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, в Китае - 21 тысяча российских. Кстати, в мае мы с Председателем Си Цзиньпином условились, что в 2026-2027 годах в наших странах пройдут "перекрёстные" Годы образования", - сказал Путин.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа опубликовано на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин отметил перспективы взаимодействия с Китаем в образовании и науке
02:04
 
КитайРоссияМонголияВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала