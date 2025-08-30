Рейтинг@Mail.ru
02:16 30.08.2025
Путин заявил, что Россия и Китай единым фронтом противостоят санкциям
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Китай единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения (БРИКС - ред.) и всей планеты", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа, комментируя совместные действия Москвы и Пекина на международной арене. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия и Китай солидарно выступают за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности. Также обе страны демонстрируют схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
Путин заявил, что Россия и Китай единым фронтом противостоят санкциям

Путин: Россия и Китай единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Китай единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения (БРИКС - ред.) и всей планеты", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа, комментируя совместные действия Москвы и Пекина на международной арене.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия и Китай солидарно выступают за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности. Также обе страны демонстрируют схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности.
Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия и КНР осуждают попытки изменить историю Второй мировой войны
01:32
 
