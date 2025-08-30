https://ria.ru/20250830/rossija-2038441955.html

Путин заявил, что Россия и Китай единым фронтом противостоят санкциям

2025-08-30T02:16:00+03:00

россия

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия и Китай единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения (БРИКС - ред.) и всей планеты", - отметил Путин в интервью агентству Синьхуа, комментируя совместные действия Москвы и Пекина на международной арене. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия и Китай солидарно выступают за дальнейшее повышение роли БРИКС в решении острых проблем современности. Также обе страны демонстрируют схожее восприятие ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности. Интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.

