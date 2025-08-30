Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил интерес Китая к конкурсу "Интервидение"
Культура
 
02:02 30.08.2025
Путин отметил интерес Китая к конкурсу "Интервидение"
Путин отметил интерес Китая к конкурсу "Интервидение"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия рада тому, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", сообщил президент РФ Владимир Путин. "Добавлю, что российская сторона инициировала проведение международного музыкального конкурса "Интервидение", который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Также Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россия рада тому, что китайские партнеры проявили интерес к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Добавлю, что российская сторона инициировала проведение международного музыкального конкурса "Интервидение", который запланирован на 20 сентября текущего года. Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту", - сообщил Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа, опубликованном на сайте Кремля.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Также Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
