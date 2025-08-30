https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038478909.html

Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России - РИА Новости, 30.08.2025

Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

Риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T11:23:00+03:00

2025-08-30T11:23:00+03:00

2025-08-30T11:23:00+03:00

россия

шри-ланка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735812445_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fff7428b4a323bf949d61d5c8d58b9c3.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре. В субботу ведомство заявило, что в стране подтвержден второй завозной случай лихорадки чикунгунья: были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела, все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. "Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. "На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносятся ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250809/virus-2034375853.html

https://ria.ru/20250730/virus-2032333440.html

россия

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, шри-ланка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество