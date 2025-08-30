Рейтинг@Mail.ru
30.08.2025

Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
11:23 30.08.2025
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре. В субботу ведомство заявило, что в стране подтвержден второй завозной случай лихорадки чикунгунья: были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела, все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. "Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. "На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносятся ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
россия, шри-ланка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Шри-Ланка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

Роспотребнадзор: риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.
В субботу ведомство заявило, что в стране подтвержден второй завозной случай лихорадки чикунгунья: были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела, все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке.
"Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.
"На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносятся ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
Россия, Шри-Ланка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
 
 
