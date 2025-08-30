https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038478909.html
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
2025-08-30T11:23:00+03:00
россия
шри-ланка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Риск распространения лихорадки чикунгунья в России отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре. В субботу ведомство заявило, что в стране подтвержден второй завозной случай лихорадки чикунгунья: были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела, все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке. "Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре. Там добавили, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. "На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносятся ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
