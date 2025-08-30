https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038476184.html

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 30.08.2025

В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T11:05:00+03:00

2025-08-30T11:05:00+03:00

2025-08-30T11:16:00+03:00

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896394133_0:675:2441:2048_1920x0_80_0_0_bfa19660de888c8cced7a2a56c136f42.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре."В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250730/virus-2032333440.html

https://ria.ru/20250809/virus-2034375853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)