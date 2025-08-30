https://ria.ru/20250830/rospotrebnadzor-2038476184.html
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 30.08.2025
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре."В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
