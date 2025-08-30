Рейтинг@Mail.ru
11:05 30.08.2025 (обновлено: 11:16 30.08.2025)
В России подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре."В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
© Фото : FreepikКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Freepik
Комар. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела. Все они - члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что проводится также исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.
"Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", - отметили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.
"На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", - заключили в ведомстве.
