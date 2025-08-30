https://ria.ru/20250830/rosgvardiya--2038481861.html

Росгвардия обнаружила брошенный штаб ВСУ с иностранным оружием в ДНР

2025-08-30T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе обследования территорий ДНР обнаружили в одной из квартир брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с значительным запасом иностранного оружия, которое противники вынуждены были бросить при отступлении, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В ходе разведывательно-поискового мероприятия на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики росгвардейцы обнаружили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. Он находился в подвале жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении ведомства. Помимо штаба противника в квартире располагался пункт боевого питания мотопехотного взвода бригады территориальной обороны ВСУ, а также мастерская по сборке беспилотников мультироторного типа, отметили в Росгвардии. "Отступая, боевики были вынуждены бросить здесь значительный боезапас и 20 дронов-камикадзе, которые они не успели подготовить к применению. Сапёры Росгвардии с минно-розыскной собакой по кличке Багира обследовали все подвальные помещения", - подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что в ходе обследования росгвардейцы обнаружили и изъяли автоматы Калашникова, американский пулемёт M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, более 35 тысяч патронов различных калибров, в том числе натовских стандартов, свыше 200 120‑миллиметровых мин, более 50 82‑миллиметровых мин, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотных огнемёты, более 2 тысяч гранат и другие боеприпасы. "Оружие и боеприпасы переданы взаимодействующим силовым структурам", - заключили в ведомстве.

донецкая народная республика

