Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия обнаружила брошенный штаб ВСУ с иностранным оружием в ДНР - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/rosgvardiya--2038481861.html
Росгвардия обнаружила брошенный штаб ВСУ с иностранным оружием в ДНР
Росгвардия обнаружила брошенный штаб ВСУ с иностранным оружием в ДНР - РИА Новости, 30.08.2025
Росгвардия обнаружила брошенный штаб ВСУ с иностранным оружием в ДНР
Росгвардейцы в ходе обследования территорий ДНР обнаружили в одной из квартир брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с значительным запасом иностранного... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T11:43:00+03:00
2025-08-30T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038480926_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9fd6ec09a3450bb3654729e6eb38b9d7.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе обследования территорий ДНР обнаружили в одной из квартир брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с значительным запасом иностранного оружия, которое противники вынуждены были бросить при отступлении, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В ходе разведывательно-поискового мероприятия на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики росгвардейцы обнаружили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. Он находился в подвале жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении ведомства. Помимо штаба противника в квартире располагался пункт боевого питания мотопехотного взвода бригады территориальной обороны ВСУ, а также мастерская по сборке беспилотников мультироторного типа, отметили в Росгвардии. "Отступая, боевики были вынуждены бросить здесь значительный боезапас и 20 дронов-камикадзе, которые они не успели подготовить к применению. Сапёры Росгвардии с минно-розыскной собакой по кличке Багира обследовали все подвальные помещения", - подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что в ходе обследования росгвардейцы обнаружили и изъяли автоматы Калашникова, американский пулемёт M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, более 35 тысяч патронов различных калибров, в том числе натовских стандартов, свыше 200 120‑миллиметровых мин, более 50 82‑миллиметровых мин, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотных огнемёты, более 2 тысяч гранат и другие боеприпасы. "Оружие и боеприпасы переданы взаимодействующим силовым структурам", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250830/vsu-2038473058.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038480926_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3a41e723b7ad1b54d2367ee9c44d580e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Росгвардия обнаружила брошенный штаб ВСУ с иностранным оружием в ДНР

Росгвардия обнаружила брошенный командный пункт ВСУ с иностранным оружием в ДНР

© Фото : Росгвардия/TelegramБрошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с запасом иностранного оружия в ДНР
Брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с запасом иностранного оружия в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Фото : Росгвардия/Telegram
Брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с запасом иностранного оружия в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе обследования территорий ДНР обнаружили в одной из квартир брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с значительным запасом иностранного оружия, которое противники вынуждены были бросить при отступлении, сообщила пресс-служба Росгвардии.
"В ходе разведывательно-поискового мероприятия на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики росгвардейцы обнаружили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. Он находился в подвале жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Помимо штаба противника в квартире располагался пункт боевого питания мотопехотного взвода бригады территориальной обороны ВСУ, а также мастерская по сборке беспилотников мультироторного типа, отметили в Росгвардии.
"Отступая, боевики были вынуждены бросить здесь значительный боезапас и 20 дронов-камикадзе, которые они не успели подготовить к применению. Сапёры Росгвардии с минно-розыскной собакой по кличке Багира обследовали все подвальные помещения", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе обследования росгвардейцы обнаружили и изъяли автоматы Калашникова, американский пулемёт M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, более 35 тысяч патронов различных калибров, в том числе натовских стандартов, свыше 200 120‑миллиметровых мин, более 50 82‑миллиметровых мин, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотных огнемёты, более 2 тысяч гранат и другие боеприпасы.
"Оружие и боеприпасы переданы взаимодействующим силовым структурам", - заключили в ведомстве.
Боец об уничтожении диверсантов в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Российские войска уничтожили диверсантов ВСУ в Днепропетровской области
10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала