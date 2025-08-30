https://ria.ru/20250830/pvo-2038488704.html

ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" за сутки

ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" за сутки - РИА Новости, 30.08.2025

ПВО сбила четыре ракеты "Нептун" за сутки

Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

