ПВО сбила 20 украинских беспилотников над Крымом и Смоленской областью

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотников над Крымом и два - над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России. "Тридцатого августа 2025 года в период с 7.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.

