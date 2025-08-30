https://ria.ru/20250830/pvo--2038479800.html
ПВО сбила 20 украинских беспилотников над Крымом и Смоленской областью
Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотников над Крымом и два - над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 18 беспилотников над Крымом и два - над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России. "Тридцатого августа 2025 года в период с 7.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
