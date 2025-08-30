https://ria.ru/20250830/putin-2038442864.html
Гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, заявил Путин
2025-08-30T02:29:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Гуманитарное сотрудничество России и Китая набирает обороты, сказал президент России Владимир Путин. "Отрадно, что двустороннее гуманитарное сотрудничество наращивает обороты. Это, несомненно, стратегическое направление наших отношений, призванное формировать широкую общественную базу дружбы, добрососедства и взаимопонимания", - сказал Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа в преддверии своего визита в Китай. Он отметил, что особое внимание страны уделяют молодежной политике. "Высоко оцениваем слаженную работу ведущих СМИ России и Китая. Задаче сохранения исторической правды служит наше взаимодействие по линии архивных ведомств, которое эффективно реализуется", - добавил президент РФ. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Российский президент примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних бесед с лидерами иностранных государств. Путин будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
