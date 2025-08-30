https://ria.ru/20250830/putin-2038435911.html

Путин рассказал об ожиданиях от работы "Большой двадцатки"

Путин рассказал об ожиданиях от работы "Большой двадцатки"

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Россия рассчитывает, что по итогам председательства ЮАР в "Двадцатке" будут отмечены достижения Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин китайскому информационному агентству Синьхуа.Соответствующее интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."В текущем году "Группой двадцати" руководят наши южноафриканские друзья. Рассчитываем по итогам их "вахты" затвердить достижения Глобального Юга, сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений", - сказал президент.

