Путин рассказал об ожиданиях от работы "Большой двадцатки"

01:22 30.08.2025 (обновлено: 01:46 30.08.2025)
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Россия рассчитывает, что по итогам председательства ЮАР в "Двадцатке" будут отмечены достижения Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин китайскому информационному агентству Синьхуа.Соответствующее интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."В текущем году "Группой двадцати" руководят наши южноафриканские друзья. Рассчитываем по итогам их "вахты" затвердить достижения Глобального Юга, сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений", - сказал президент.
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Россия рассчитывает, что по итогам председательства ЮАР в "Двадцатке" будут отмечены достижения Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин китайскому информационному агентству Синьхуа.
Соответствующее интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"В текущем году "Группой двадцати" руководят наши южноафриканские друзья. Рассчитываем по итогам их "вахты" затвердить достижения Глобального Юга, сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений", - сказал президент.
Россия и Китай выступают за реформы МВФ и Всемирного банка, заявил Путин
Заголовок открываемого материала