Путин рассказал об ожиданиях от работы "Большой двадцатки"
Путин рассказал об ожиданиях от работы "Большой двадцатки"
2025-08-30T01:22:00+03:00
2025-08-30T01:22:00+03:00
2025-08-30T01:46:00+03:00
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Россия рассчитывает, что по итогам председательства ЮАР в "Двадцатке" будут отмечены достижения Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин китайскому информационному агентству Синьхуа.Соответствующее интервью президента информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля."В текущем году "Группой двадцати" руководят наши южноафриканские друзья. Рассчитываем по итогам их "вахты" затвердить достижения Глобального Юга, сделать их отправной точкой для демократизации международных отношений", - сказал президент.
