Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/putin-2038434957.html
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы - РИА Новости, 30.08.2025
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы
Российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Китае, заявил президент России... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:15:00+03:00
2025-08-30T01:15:00+03:00
китай
россия
тяньцзинь
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Китае, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "С большим удовольствием вновь посещу Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038434775.html
китай
россия
тяньцзинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6c6cc55b82106ebfb240626f30fa83a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, тяньцзинь, владимир путин, шос
Китай, Россия, Тяньцзинь, Владимир Путин, ШОС
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы

Путин: Россия рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на угрозы

© РИА Новости / POOLВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Китае, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа.
Соответствующее интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля.
"С большим удовольствием вновь посещу Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин отметил схожесть взглядов Москвы и Пекина по ключевым вопросам
01:13
 
КитайРоссияТяньцзиньВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала