https://ria.ru/20250830/putin-2038434957.html

Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы

Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы - РИА Новости, 30.08.2025

Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы

Российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Китае, заявил президент России... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T01:15:00+03:00

2025-08-30T01:15:00+03:00

2025-08-30T01:15:00+03:00

китай

россия

тяньцзинь

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Китае, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "С большим удовольствием вновь посещу Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250830/putin-2038434775.html

китай

россия

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, тяньцзинь, владимир путин, шос