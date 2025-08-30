https://ria.ru/20250830/putin-2038434957.html
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы - РИА Новости, 30.08.2025
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы
Российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Китае, заявил президент России... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:15:00+03:00
2025-08-30T01:15:00+03:00
2025-08-30T01:15:00+03:00
китай
россия
тяньцзинь
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbdd11d2ca1b8cfbc4b4179700d39acb.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы по итогам саммита в Китае, заявил президент России Владимир Путин в интервью информационному агентству Cиньхуа. Соответствующее интервью президента РФ информационному агентству Cиньхуа в преддверии официального визита в Китай опубликовано на сайте Кремля. "С большим удовольствием вновь посещу Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС. Рассчитываем, что по итогам предстоящей встречи в верхах Организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на нашем общем евразийском пространстве", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250830/putin-2038434775.html
китай
россия
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023735595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6c6cc55b82106ebfb240626f30fa83a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, тяньцзинь, владимир путин, шос
Китай, Россия, Тяньцзинь, Владимир Путин, ШОС
Путин надеется, что ШОС нарастит потенциал реагирования на вызовы и угрозы
Путин: Россия рассчитывает, что ШОС нарастит потенциал реагирования на угрозы