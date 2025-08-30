https://ria.ru/20250830/putin-2038434277.html

Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая

Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая - РИА Новости, 30.08.2025

Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая

Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России - безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T01:08:00+03:00

2025-08-30T01:08:00+03:00

2025-08-30T02:51:00+03:00

россия

китай

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России - безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству "Cиньхуа", которое опубликовано на сайте Кремля."С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов", — указал глава государства.КНР является для Москвы главным внешнеэкономическим партнером, Россия в 2024 году стала пятым по объему торговли партнером Пекина, добавил президент.Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Как сообщил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

https://ria.ru/20250830/peresmotr-2038434186.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва