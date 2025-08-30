Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 30.08.2025 (обновлено: 02:51 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/putin-2038434277.html
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая - РИА Новости, 30.08.2025
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая
Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России - безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:08:00+03:00
2025-08-30T02:51:00+03:00
россия
китай
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России - безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству "Cиньхуа", которое опубликовано на сайте Кремля."С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов", — указал глава государства.КНР является для Москвы главным внешнеэкономическим партнером, Россия в 2024 году стала пятым по объему торговли партнером Пекина, добавил президент.Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Как сообщил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
https://ria.ru/20250830/peresmotr-2038434186.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва
Россия, Китай, Москва
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая

Путин: экономические отношения РФ и КНР вышли на небывало высокий уровень

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России - безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству "Cиньхуа", которое опубликовано на сайте Кремля.
«
"С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов", — указал глава государства.
КНР является для Москвы главным внешнеэкономическим партнером, Россия в 2024 году стала пятым по объему торговли партнером Пекина, добавил президент.
Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Как сообщил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
На Западе идет пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил Путин
01:07
 
РоссияКитайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала