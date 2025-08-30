https://ria.ru/20250830/putin-2038434277.html
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая - РИА Новости, 30.08.2025
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая
Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России - безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T01:08:00+03:00
2025-08-30T01:08:00+03:00
2025-08-30T02:51:00+03:00
россия
китай
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень, Китай для России - безусловный лидер по объему двусторонней торговли, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству "Cиньхуа", которое опубликовано на сайте Кремля."С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов", — указал глава государства.КНР является для Москвы главным внешнеэкономическим партнером, Россия в 2024 году стала пятым по объему торговли партнером Пекина, добавил президент.Визит Путина в Китай пройдет с 31 августа по 3 сентября. Как сообщил накануне помощник главы государства Юрий Ушаков, президент примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, а затем в мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой. В китайской столице Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Затем Путин проведет более десяти двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
https://ria.ru/20250830/peresmotr-2038434186.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва
Путин отметил уровень экономических отношений России и Китая
Путин: экономические отношения РФ и КНР вышли на небывало высокий уровень