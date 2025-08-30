Рейтинг@Mail.ru
22:41 30.08.2025 (обновлено: 23:26 30.08.2025)
Польские байкеры устроили провокацию у российского мемориала
в мире
тверь
польша
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Польские мотоциклисты устроили церемонию с зажженными факелами у мемориала Медное в Тверской области, сообщили "Известия"."То, что сделали польские граждане на мемориале под Тверью, скорее напоминало не политическое событие, а провокацию. Они собрались, зажгли факелы, но ни с кем не согласовали свой визит," — говорится в публикации.По данным источника, среди участников инцидента были члены ультранационалистической молодежной группы "Всепольская молодежь". Мотоциклисты описали свои действия как религиозную церемонию.Издание сообщает, что в результате полиция задержала 39 человек, включая двоих несовершеннолетних граждан Польши. Всех привлекли к административной ответственности.Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.
тверь
польша
в мире, тверь, польша
В мире, Тверь, Польша
В миреТверьПольша
 
 
