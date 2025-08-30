https://ria.ru/20250830/protesty-2038458711.html

Депутат рассказал, кто спонсирует протесты в Сербии

Депутат рассказал, кто спонсирует протесты в Сербии - РИА Новости, 30.08.2025

Депутат рассказал, кто спонсирует протесты в Сербии

Протесты в Сербии спонсируют западные НКО и некоторые состоятельные сербы, в том числе живущие за рубежом, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T07:44:00+03:00

2025-08-30T07:44:00+03:00

2025-08-30T07:44:00+03:00

в мире

сербия

сша

белград (город)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005196341_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56127410f28211d46841a2314c4e69c9.jpg

БЕЛГРАД, 30 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии спонсируют западные НКО и некоторые состоятельные сербы, в том числе живущие за рубежом, заявил РИА Новости председатель комитета по обороне и внутренним делам Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун. "Есть много структур, которые участвуют в этих протестах. Они гибридные, разрозненные, есть разные интересы и разные группы. Сначала это организовала оппозиция, часть оппозиционных партий финансировали", - заявил Дрецун РИА Новости. В частности, по его данным, к финансированию протестов был причастен экс-мэр Белграда, председатель "Партии свободы и правосудия" Драган Джилас, а к информационной поддержке - медиамагнат со штаб-квартирой в Нидерландах Драган Шолак, которому принадлежат телеканал N1, Nova S и так далее. "Также есть масса прозападных НКО, которые годами финансировались, получали миллионы. Среди них самые заметные CRTA (Центр расследований, прозрачности и ответственности), фонд TRAG. Они получали по два-три миллиона евро в год под видом неких дотаций и создавали сеть по всей Сербии, проводили индоктринацию людей прозападной ориентацией, полностью вненациональной глобалистской идеологией. И у нас сейчас на улице поколение, которое носит эти анархистские, либеральные, крайне левые идеи, оно самое боевое на улицах", - заявил Дрецун. По его оценке, это результат деятельности многих НКО, из которых только крупных - около десяти. "Также есть большой приток средств от отдельных личностей в сербской диаспоре. Например, из США успешные бизнесмены шлют большие суммы, например, фонд "Алек Кавчич". Также из Западной Европы", - отметил парламентарий. По его словам, есть отдельные люди и внутри самой Сербии, которые имеют большой бизнес и дают огромные суммы. Наконец, в финансировании участвуют отдельные фонды ЕС и США. "Они дают огромные деньги. Как и некоторые отдельные личности выделяют НКО, а они далее распространяют через свои сети. Конечно, есть и работа иностранных разведслужб, что тяжелее всего задокументировать", - добавил он. По словам парламентария, без этого финансирования никаких протестов бы не получилось. "Они не могли бы организовать все это без таких средств и связей. Если бы не имели огромное количество денег. Очевидно, что финансирование идет и изнутри Сербии, и извне", - подчеркнул политик. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря 2024 года выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. Руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250830/protesty-2038452539.html

https://ria.ru/20250828/serbiya-2037985348.html

https://ria.ru/20250826/serbiya-2037570920.html

https://ria.ru/20250827/serbiya-2037775672.html

сербия

сша

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, сша, белград (город), евросоюз