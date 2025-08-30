https://ria.ru/20250830/pozhar-2038582824.html

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар - РИА Новости, 30.08.2025

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар

Открытое горение на улице Левобережная в Ростове-на-Дону ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Открытое горение на улице Левобережная в Ростове-на-Дону ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что возгорание сухой растительности на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошло в Ростове-на-Дону на улице Левобережная. Позднее пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в Ростове-на-Дону. Вертолетом Ми-8 сброшено 66 тонн воды на очаги пожара", - говорится в сообщении.

